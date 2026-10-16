Výstup na Kilimandžáro i koloběžka pro Havla. Deset neobyčejných zážitků Navrátilové
Havlovi naordinovala koloběžku, kvůli psovi odřídila 900 kilometrů, v džungli polykala červy a před finále louskala křížovky. Martina Navrátilová průměr bytostně nesnášela. Vedle záplavy trofejí hromadila i neobyčejné zážitky. Sport Magazín v souvislosti v jejími 70. narozeninami z nespočtu zážitků vybral deset nejzajímavějších. Navíc si můžete přečíst rozhovor s Petrou Kvitovou o Navrátilové ZDE>>>
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1. Detektivky s vraždou na Wimbledonu
V 90. letech se Martina pustila i do beletrie. S americkou spisovatelkou Liz Nickelsovou vydala trojici detektivek The Total Zone, Breaking Point a Killer Instinct. Hrdinka Jordan Mylesová, někdejší hráčka světové špičky a nyní fyzioterapeutka, na okruhu rozplétá vraždy, únosy i korupci.
V prvním díle pátrá po zmizelé šestnáctileté hvězdičce a řeší záhadnou smrt na wimbledonském kurtu. Navrátilová do knih otiskla skutečné detaily z hráčských šaten, špínu zákulisních bojů, bezohlednost sponzorů i psychický tlak na nezletilé talenty. Čtenářům odkryla odvrácenou stranu profesionálního tenisu.
2. Počítač, který porazil Evertovou
Počátkem 80. let, kdy se tenisté před zápasy ládovali steaky a počítače patřily do sci-fi, přivedla Martina do týmu nutričního specialistu Roberta Haase. Průkopník softwarové analýzy pro ni naprogramoval systém přezdívaný Smartina. V hledišti sedával s jedním z prvních přenosných počítačů na klíně a vyťukával data.
Stroj počítal poměr sacharidů a tuků, především ale pitval jedinou soupeřku, Martininu nemesis Chris Evertovou. Vyhodnocoval pravděpodobnost prohozů a doporučoval nízké forhendy do jejího bekhendu. „Zbláznila bych se, kdyby mi počítač říkal, co mám dělat,“ smála se Hana Mandlíková. Navrátilová v něm ovšem viděla dokonalého pozorovatele. Bez emocí, s bezchybnou pamětí.
3. Koloběžka pro Havla
Když se v roce 1990 vrátila do svobodné Prahy, Václav Havel jí u oběda prozradil, že její autobiografii četl z pašovaného výtisku. Příběh sportovkyně, která se vzepřela komunistům a dobyla Ameriku, ztělesňoval pro disent esenci osobní svobody. Martina se ceremoniemi nezdržovala. Propagátorka zdravého života Havla rázně sepsula za cigaretovou závislost na spartách a obratem přispěla k prezidentské kondici praktičtěji. Věnovala mu koloběžku, ať nekonečné chodby Pražského hradu zdolává svižněji. Když pak fotograf Oldřich Škácha zachytil Havla, jak kličkuje pod klenbami, zrodily se legendární snímky.
4. Hokejový dril z Řevnic
Ničivý bekhendový volej zrál na antuce v Řevnicích. Nevlastní otec a první trenér Miroslav Navrátil vtiskl malé Martině do rukou těžkou dřevěnou hokejku, aby jí napumpoval sílu do předloktí. Pilovala s ní švih i rotaci trupu a místo lehkých tenisáků pálila do ztěžklých, nasáklých míčů.
Jakmile pak sevřela klasickou raketu, ocelové zápěstí, pevný loket a razance válcovaly na síti každou sokyni. Hokej už ji nepustil. Jako dítě musela kroužit na krasobruslařských bruslích, maminka totiž považovala ty hokejové za neženské, na led se však vracet nepřestala. Ještě ve dvaapadesáti nastupovala na Floridě proti dvacetiletým holkám.
5. Kill Chris
Když v dubnu 1981 schytala ve finále na Amelia Islandu od Chris Evertové za 54 minut dva kanáry, změnila kurz. Oslovila basketbalovou ikonu Nancy Liebermanovou, která v ní viděla atletický potenciál brzděný nedostatkem disciplíny. Převzala kondiční i mentální přípravu a nasadila každodenní činky i sprinty, v tehdejším ženském tenise bezmála kacířství. Do týmu přibyla Renée Richardsová s taktickou analýzou i úpravou podání a nutriční specialista Robert Haas, vyzbrojený počítačovými daty.
Soupeřky si z Teamu Navratilova utahovaly jako ze sekty. Světová jednička John McEnroe odbyl dotazy na podobný dril s tím, že sám zůstává věrný zmrzlinové dietě značky Häagen-Dazs. Evertová proměnu rivalky dešifrovala přesněji. Překřtila ji na Project Kill Chris.
6. Plicní edém pod Kilimandžárem
V prosinci 2010, pár měsíců po léčbě rakoviny prsu, vyrazila čtyřiapadesátiletá Martina s nadací Laureus na Kilimandžáro. Výstup do výšky 5895 metrů měl stvrdit návrat k plné síle.
Čtvrtý den, nad hranicí 4500 metrů, jí plíce zaplavil vysokohorský edém, zrádná a nepředvídatelná reakce těla na úbytek kyslíku. Každý metr se proměnil v boj, po dvaceti krocích zastavovala a lapala po dechu. Když jí lékař oznámil, že dál nesmí, tiše vydechla: „Já vím.“ Z mlhy a mrazu ji na nosítkách evakuovali do nemocnice v Nairobi. Zpětně přiznala, jak je ráda, že výstup zkusila. A ještě raději, že přežila.
7. Džungle bez příborů
V roce 2008 vyměnila luxusní hotely za britskou reality show I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!. Tři týdny přežívala v australské džungli o rýži a fazolích, odříznutá od sprchy, splachovacího záchodu i jakýchkoli výsad. Beze stopy paniky či teatrálních gest nořila ruce do kádí s hady, pavouky a červy, polykala hmyz i zvířecí vnitřnosti.
Šílené úkoly plnila se stejnou chladnokrevností jako vypjaté bitvy na centrkurtu. V táboře štípala dříví, krotila spory mezi zpovykanými zpěváky, herci i komiky a díky své věcnosti a disciplíně převzala neformální velení. Po 21 dnech došla až do finále, kde ji v diváckém hlasování předčil jen britský herec Joe Swash.
Martina Navrátilová v britské reality show I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! • Archiv Martiny Navrátilové
8. V rychlosti 300 km/h kolem policie
Vášeň pro rychlá auta posadila Martinu za volant Porsche 959, zázraku konce 80. let. Dvakrát přeplňovaný šestiválec s pohonem všech kol dokázal pálit rychlostí přes 315 km/h. Na německých dálnicích to mezi turnaji jednou vytáhla na tři stovky, při dvouhodinové jízdě držela průměr 220 km/h. Na úsecích bez rychlostního limitu míjela policejní hlídky v plném tempu, bez hrozby pokuty.
Cit pro přetáčivost i nedotáčivost měla v krvi, pneumatiku si dovedla vyměnit sama. Tím však její opravářské dovednosti končily. Ve sbírce hromadila sporťáky Porsche i Ferrari, například modely 308 GTS či 328.
9. Sobotní křížovky
Před wimbledonským finále nepotřebovala sluchátka ani meditaci. V šatně seděla s tužkou nad sobotní křížovkou z The New York Times, nejtěžší z celého týdne, nebo hrála Scrabble. Češtinu i angličtinu ovládala plynule, domluvila se rusky, německy a francouzsky; slovní hříčky jí seděly bezvadně.
Analytickou mysl musela zaměstnat konkrétním úkolem a odsunout svazující tlak i očekávání. Místo volejů louskala přesmyčky, místo nervů kombinace písmen. Na tentýž rituál sázela i před bitvami na US Open. Na dvorec pak vstupovala s hlavou vyčištěnou od okolního ruchu, přepnutou na absolutní koncentraci.
10. 900 kilometrů autem kvůli psovi
Po turnajovém okruhu křižovala s celou psí smečkou. Teriéři K. D., tedy Killer Dog, i Jax s ní létali přímo na palubě, nosili provizorní akreditace a na tiskovkách jí hověli v klíně před mikrofony.
Před Australian Open 2003 vnitrostátní aerolinky odmítly pustit jejího mopse do kabiny. Klec v temném a hlučném nákladovém prostoru nepřipadala v úvahu. Martina sedla za volant a ze Sydney do Melbourne ujela 900 kilometrů. V šestačtyřiceti pak na Australian Open ovládla smíšenou čtyřhru. Psi pro ni nebyli ozdobou tenisového života, ale protiváhou hotelové samoty. Spolehlivě ji vraceli do klidu, ať vyhrála, nebo prohrála.