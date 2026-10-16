Legenda Navrátilová slaví 70! Vždy jsem ji měla za naši Martinu, líčí Kvitová
Když sdílela na sociálních sítích společnou fotografii z letního posezení na zahradě, chytilo to za srdce spoustu fanoušků. Tenistka Petra Kvitová, dvojnásobná vítězka Wimbledonu, neskrývá mimořádný obdiv k legendě Martině Navrátilové, která 18. října slaví sedmdesáté narozeniny. Respekt je vzájemný. „Asi mě má Martina ráda, čehož si obrovsky vážím,“ hlásí 36letá maminka tří dětí, která speciálně pro Sport Magazín promluvila o mimořádné osobnosti. „Je pro mě čest. Díky,“ říká upřímně.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Obě jsou levačky, dokázaly si podmanit nejslavnější turnaj planety, navíc je pojí láska k rodné zemi. „Pro mě vždycky byla Martina Češkou. Ať se dělo cokoliv,“ popisuje Petra Kvitová, která na kurtech v All England Clubu uspěla v letech 2011 a 2014 - její legendární předchůdkyně rekordně devětkrát. Martina Navrátilová několikrát veřejně mladší krajanku chválila a nechyběla v královské lóži u obou jejích triumfů. Vždycky měla v očích slzy dojetí.
Vzpomenete si ještě na úplně první osobní setkání s Martinou Navrátilovou?
„Jestli si dobře pamatuju, tak to bylo v roce 2010 ve Wimbledonu.“
Vybavuji si, jak za mnou přišla do šatny
Při jaké příležitosti?
„Potkaly jsme se na schodech, tak jsme se pozdravily. Já jsem jenom řekla dobrý den, víc nic, protože jsem se hrozně styděla. Neodvážila jsem se povědět něco jiného. Ona mi odpověděla a potom jsme si šly každá svou cestou dál. Potom si vybavuju, že před semifinále se Serenou Williamsovou za mnou přišla do šatny a říkala, ať to beru jako každý jiný zápas a neřeším, kdo je na druhé straně. Hodně na mě ten moment zapůsobil, bylo od ní moc hezké, že mě takhle povzbudila.“
Měla jste tehdy velký ostych?
„Samozřejmě. Hrozný! (smích) Měla jsem ji za legendu, spíš tedy mluvila Martina, já jsem jenom poslouchala a poděkovala.“
Serena vás porazila 7:6, 6:2. Paní Martina vás povzbudila i o rok později před finále s Marií Šarapovovou, že?
„Ano. Pamatuju si, jak mi říkala něco podobného. Abych to nebrala jako finále, ale jako každý jiný zápas. Bylo skvělé něco takového slyšet, ale na druhou stranu je těžké to provést. Zvlášť, když má člověk před sebou tak velký zápas, na Wimbledonu… Ani tehdy jsem moc nenavazovala konverzaci, pořád jsem se spíš styděla. Zase jsem jenom poděkovala.“
Když jste se nedávno viděly u vás na zahradě, už to bylo něco jiného?
„Ano. Bylo to moc fajn, dokonce jsem i já mluvila. (smích) Přivedla svého syna, já jsem tam měla taky malého, takže to bylo super, hráli si spolu. Bylo to spíš rodinné setkání, krásně jsme si popovídaly.“
Tykání? Já sama bych se neodvážila
Jak vůbec ta myšlenka vznikla?
„Potkaly jsme se letos na Wimbledonu, kdy mluvila o tom, že se objeví během léta v Řevnicích. Tak jsem jí říkala, ať dá vědět. A ona se fakt ozvala, čímž mě potěšila, bylo to hrozně fajn setkání. Sice jenom na chvíli, ale i tak mě potěšila, že dorazila. Asi mě má ráda, že si takhle udělala čas.“
Kdy jste si začaly tykat?
„Upřímně nevím, ale určitě mi to musela nabídnout Martina. Já bych se v životě neodvážila. Už si nevybavuju, kdy k tomu došlo. Možná jak jsme se byly podívat ve Wimbledonu v muzeu. To jsme spolu strávily poprvé o něco víc času a mohla k tomu být příležitost.“
To byl rok 2012, kdy jste natáčely dokument pro CNN?
„Ano, bylo to mimo sezonu, všude prázdno. Moc hezky jsme si popovídaly. Oni nám popisovali historii slavného turnaje. Prošly jsme se po prázdném centrkurtu, na kterým se mi podařilo před rokem vyhrát. Mám dojem, že tam ještě svítil výsledek. Bylo to netypické i díky tomu, že byla zima, procházely jsme se v únoru, na sobě teplé bundy.“
Tam už jste se víc osmělila?
„Docela jo, i když pořád mluvila hlavně Martina. Navíc se to natáčelo, takže to bylo trošku strojené. Martina v tom byla zběhlejší, protože měla zkušenosti z toho, jak spolukomentovala.“
Když se vrátíme k finále v roce 2011, uvědomovala jste si, že vám v hledišti vedle dalších celebrit fandí i ona?
„Samozřejmě jsem se maximálně soustředila na zápas, ale vnímala jsem, že se dívá. V hlavě jsem to měla. Po zápase to bylo hodně silné. Oni se mě na ni zeptali a já jsem ji viděla, jak má v lóži slzy v očích, což mě taky rozplakalo. Ani nevím, co jsem vůbec povídala… Snažila jsem se jí děkovat, ale trochu se mi třásl hlas. Bylo to silný a dojemný.“
Vždycky jsem k ní vzhlížela a budu i dál
Legenda vás vždycky chválí a veřejně vám dává kredit. To asi těší hodně?
„Toho si vážím hrozně moc. Nikdy jsem si nemyslela, že to takhle dopadne, protože je to legenda legend. Vždycky jsem k ní vzhlížela a budu i dál. Ať z tenisového nebo lidského hlediska. Jak bojovala s nemocemi, jak všechno ustála. I když to v životě neměla jednoduché, všechny překážky překonala. Mám před ní mimořádný respekt. O to víc mě těší, že o mně hezky mluví. Vůbec nevím, čím jsem to zasloužila, ale ani po tom nepátrám.“
Mohla si vás oblíbit i díky tomu, že jste taky levačka?
„Tenis v tom asi hraje roli, protože kdybych nevyhrála Wimbledon, tak by o mně neměla moc potuchy. Tenis sice hodně sleduje, ale nebylo by to takové. Asi je to i tím, že jsme obě Češky, podobně vychované. Možná jsme si podobné i povahově, typem osobnosti. Což jí může být sympatické, protože jinak by asi za mnou nepřijela na zahradu. Je v tom něco víc než jenom tenis. O to víc to pro mě znamená.“
Možná je to dané i vaší bojovností? Musela jste ukázat odolnost, nic jste nedostala zadarmo.
„Může to hrát roli. Co jsem viděla dokument na Netflixu, ona to měla podobné. I tohle nás možná spojuje.“
Co říkáte na styl jejího humoru? Někdy je i celkem drsný.
„Mně se líbí, mám to ráda. I já ho občas praktikuju. Asi ne jako ona, protože nevím, jestli si to úplně můžu dovolit. Ale když se spolu vidíme, což není zas tak často, šetří mě. (smích) Je s ní sranda, to jo, ale vždycky si moc hezky popovídáme.“
Emigrace musela být peklo
Co na ní nejvíc obdivujete?
„Houževnatost. A jak si dokázala jít za svým cílem. Věděla, co chce dokázat, a udělala pro to maximum. Plus psychickou odolnost. Protože její cesta nebyla jednoduchá, všichni víme, co všechno musela podstoupit, aby vůbec mohla hrát. Smekám i před její tenisovou odolností, protože když jste tak dlouho nahoře, je to hrozná darda. Člověk musí být fakt silný, aby to ustál. Jí se to dařilo několik let v kuse, což opravdu není pro každého… Byla výjimečná.“
Obdivuhodné je i to, že se rozhodla v necelých devatenácti letech opustit Československo, aby si mohla plnit sny.
„Ano, to rozhodně. Za sebe můžu říct, že nevím, jestli bych to zvládla. Jak už jsem odpověděla předtím, musela ukázat mimořádnou psychickou sílu. Co všechno obětovala, aby se stala světovou jedničkou. Klobouk dolů… Byla sama v Americe, v neznámém prostředí, neviděla rodinu. Musela si projít peklem.“
Byla příležitost si o tom popovídat?
„Je možný, že jsem jí mezi řečí řekla, jak ji obdivuju. Ale nechci úplně dopodrobna rozebírat, o čem jsme se bavily.“
Obdivujete i to, že je stále hrdá Češka? I přes veškeré zlo, které jí nachystal komunistický režim?
„Tohle v ní prostě je. Ať je to jakkoliv, do osmnácti let byla Češkou a zůstane jí pořád. A pro mě vždycky byla Češkou. I když emigrovala a hrála pod americkou vlajkou, tak jsem ji vždycky měla za naši Martinu. Naše mentalita je jiná a myslím si, že ona uvnitř to taky vnímá. I když trvale žije jinde, uvnitř je naše. Musím říct, že jsem měla obrovskou radost, když před rokem dostala vyznamenání od pana prezidenta Petra Pavla. I pro mě to byl strašně silný okamžik. Vidět ji na Hradě, jak je oceněná. Všechno do sebe zapadlo, jak mělo.“
Dojalo vás to?
„Ano. Když jsem ji viděla, ukápla mi slzička. Hrozně moc jsem jí to přála, protože si to zaslouží jako málokdo.“
Taťka o Martině vyprávěl
Jak si pamatujete období, kdy jste byla malá a tatínek o ní doma mluvil? Říkal vám, ať se na ni podíváte v televizi?
„Mě sice tenis bavil, ale hrát. Ne se na něj dívat. (smích) Ale jo, taťka mi o ní často povídal, a když ji ukazovali v televizi, vždycky na mě volal: Běž se podívat, hraje Martina! Nikdy nezapomněl dodat, že je taky levačka. Popisoval, jaké hraje voleje, že celkově je hodně aktivní na kurtu, chodí často na síť. Já jsem jako malá taky hodně hrála voleje, trénovala jsem je. I když potom v pokročilejším věku už to nebylo moc vidět, spíš jsem hrála od základní čáry. Ale určitě si pamatuju, jak mi taťka o ní vyprávěl. Bylo vidět, jak ji obdivuje.“
Říkal vám někdy, abyste hrála jako ona?
„To asi úplně ne. Protože se hrálo hodně na trávě, u nás nebylo tolik příležitostí. Navíc si myslím, že on v tu chvíli ani nevěřil, že bych mohla hrát jako ona. (smích) Potom jsem se na pár jejích zápasů koukala, hlavně z Wimbledonu. Možná mi to utkvělo v hlavě, aniž bych si to uvědomovala. Pokaždé byl zážitek ji sledovat.“
Kdybyste se jako tenistka měla zamyslet, proč byl její tenis tak úspěšný?
„Protože podle mě do něj vnesla ještě něco navíc, co do té doby nebylo. Jak začala neuvěřitelně makat a nic ji nezlomilo. Navíc využívala toho, že je levačka, její servis byl účinný. A hlavně neustále chodila na síť. Po každém míči. Soupeřky vlastně neměly, jak nakonec ten míč vyhrát. Prohazovat, nebo lobovat? To je těžké i teď. A to máme jiné rakety, hraje se rychleji. Když v dnešní době někdo chodí často na síť, je to nepříjemný, protože je to něco jiného, než hrají všichni ostatní. Člověk na to není zvyklý. A teď si uvědomte, že Martina tam chodila pořád! Navíc ty její voleje byly neskutečné.“
Jaký její úder jste nejvíc obdivovala?
„Právě asi její voleje.“
Vybavujete si i typické velké brýle, v nichž hrávala?
„Ano. Vlastně si nedokážu představit, že bych s nimi hrála. Ale alespoň měla svůj typický poznávací znak.“
Martina Navrátilová s ikonyckými brýlemi • Archiv Martiny Navrátilové
Jak vám zní, že vyhrála 59 grandslamových titulů, z toho 18 ve dvouhře?
„Co na to říct? Já ani nevím… Je to strašný číslo! (smích) Hlavně ty dvouhry, to je šílený. Ani to nechápu. Kdo jich vyhraje tolikrát, to je opravdu neuvěřitelný. Sama dobře vím, jak strašně těžké je vyhrát třeba Wimbledon.“
Natož tolikrát obhajovat.
„No právě. Protože všichni vás chtějí porazit, sesadit. Nikdo nechce vidět, abyste to byl zrovna vy, kdo uspěje znovu. Navíc na grandslamech je ještě větší tlak. Ustát to? K tomu ani nejde říct klobouk dolů… To je jednoduše neuvěřitelný.“
Úžasný dokument na Netlifxu
O čem to svědčí? O její silné hlavě?
„Ta hraje v tenise obecně největší roli. Ukazovala, jak je silná. Víc už v tenise podle mě ani nejde dosáhnout.“
Jak jste vnímala její rivalitu s Chris Evertovou?
„K tenisu takové příběhy patří, lidi náš sport o to víc baví. Je to krásný. Určitě je fajn, když o titul bojují i jiné tváře, ale dlouholeté vzájemné soupeření tomu vždycky dodá něco navíc. Já jsem viděla dokument Poslední set na Netflixu, který byl úžasný.“
Čím vás nejvíc upoutal?
„Abych se přiznala, detaily ze zákulisí jsem ani neznala. Jak se spolu bavily, byly nejlepší kamarádky, potom ne, teď zase ano. Je to opravdu velmi zajímavé a jenom to ukazuje, jak je tenis tvrdý sport, kde se nic neodpouští. Prolínalo se tam několik rovin. Kamarádství, pak rivalita, skoro až nenávist. Martina s ní v začátcích neustále prohrávala, trápilo ji to. Pak si řekla: Ne! Musím být prostě lepší! Začala makat na fyzičce a najednou se to otočilo. Opravdu strhující příběh. Právě i v tom, že i když to bývaly obrovské kamarádky, hrály spolu čtyřhru, najednou se skoro nenáviděly. Zvlášť, když Martina začala vyhrávat a Chris to těžce nesla. A vidíte, teď jsou zase největší kamarádky. Navíc je pojil i podobný zdravotní osud.“
Ono je asi těžké mít mezi tenistkami kamarádky, zvlášť asi u žen, které jsou citlivější?
„V tom máte rozhodně pravdu. Tenis je specifický. Každý má svůj tým, trenéra, lidi kolem. Netrávíme s ostatními hráčkami až tolik času. Ale zase: já nevím, jak přesně to bylo dřív, nedokážu posoudit.“
Ale obecně je asi těžké mít na okruhu přítelkyně.
„Jsou to prostě soupeřky. Najdete i normální holky, s kterými si to rozdáte na kurtu, ale potom už jste zase v pohodě. I já jsem to tak s někým mívala. Vím, že se to dá. Ale zase je nemůžu úplně nazývat kamarádkami, protože to je někdo, komu se svěřujete, chodíte s ním na kafe. Na tohle na okruhu není čas, to prostě nejde. Určitě ale bylo pár holek, s nimiž jsem byla v pohodě i během zápasu, když to řeknu blbě.“
Někdy i od televize je vidět, že je mezi soupeřkami až nenávist, jindy ne.
„Ano, je to tak.“
Měla jste v kariéře období, kdy jste si řekla, že opravdu chcete být tak dobrá jako Navrátilová? Byla pro vás motivací?
„No, možná… (přemýšlí) Když jsem byla malá, neměla jsem moc takových snů. Chtěla jsem si zahrát Wimbledon, to ano, ale asi mě nikdy nenapadlo, že bych ho mohla vyhrát. Na to jsem asi byla až moc skromná, že mě to ani nenapadlo. Nikdy jsem se do té role nedostala a neměla jsem myšlenky být jako Martina. To prostě ani nešlo.“
Že by to bylo až moc troufalé?
„Ano. Přesně.“
Co společný zápas?
Nelitujete, že jste si proti ní nezahrála v jejích nejlepších letech? Jak by to dopadlo?
„Abych řekla pravdu, ani nelituju. Myslím, že by to dopadlo jednoznačně pro Martinu. Ale lituju jedné věci. Že jsem ještě neměla možnost si zahrát vedle ní, tedy čtyřhru. Třeba někdy příště.“
Ale to je reálné, ne? Příští rok by to mohlo vyjít při speciální příležitosti na Štvanici. Aspoň jsem o tom slyšel.
„To bych byla nadšená! Určitě by to bylo splnění snu. Moc ráda bych si s ní zahrála, ať už je to kdekoliv. Doufám, že to vyjde.“
Nedávno jsem zahlédl, jak si zahrála exhibici s Rogerem Federerem a má to pořád v ruce.
„No jasně. Víte, ona hraje tak neuvěřitelně lehce, když se na ni člověk dívá. Přijde mi, že se u toho ani nenadře. Je neuvěřitelné, jak se neustále udržuje. Je jako z jiného světa.“
S tím souvisí, že na profesionálním okruhu vydržela hrát do 49 let.
„To je šílený! (smích) Já si to v žádným případě nedovedu představit. Fakt slušný. Jenom to svědčí o tom, jak tenis miluje a jak na sobě neustále pracuje.“
V minulých letech několikrát válčila s rakovinou. Pomohlo jí, jaká je bojovnice?
„Souhlasím. Podle mě je to propojené a to je právě to, co na ni obdivuju. Na kurtu, ale i mimo něj vždycky bojovala. Vždycky. Už jenom to, jak si musela vybojovat odchod z Československa. A že rakovinu porazila? Nechci říct, že o tom byla přesvědčená, ale prostě tomu tak věřila a byla vždycky pozitivní, že jí to pomohlo. Do hlavy nepustí jinou myšlenku, než že to zvládne. To je její obrovská síla.“
Povzbuzovala jste ji, aby její boj dopadl dobře?
„Ano, psala jsem jí, že držím palce. Dostala jsem odpověď, ale víc jsem ji nechtěla otravovat. Určitě jsem na ni moc myslela.“
A jak jste vlastně v kontaktu?
„Víme o sobě, ale není to až tak často. Spíš si občas napíšeme. V létě jsme se viděli na Wimbledonu, takže to bylo intenzivnější. Byla u nás na zahradě, jak už jsem o tom mluvila. To bylo opravdu moc příjemné.“
Ale vědomí, že Martina o vás hezky mluví, musí potěšit.
„To víte, že jo. Navíc, že je to právě Martina. Mimořádně silná osobnost, nejen tenistka. Její příběh mluví sám za sebe. Takže z toho mám obrovskou radost. Vážím si toho.“
K Česku má pořád vztah
Je vám na ní sympatické, jak i po letech krásně mluví česky?
„Ano, to je krásný. Je vidět, že se snaží a česky mluví ráda. Aspoň mi to tak přijde. Jasně, někdy tam šoupne anglický slovíčko, ale to je normální. I z toho je vidět, jaký má k Česku pořád vztah. Je to fakt sympatické.“
Třeba jako Ivan Lendl.
„Ano. I na něm je to vidět.“
Ani českoslovenští fanoušci na ni nikdy nezapomněli, i když se o to komunisté pokoušeli. A když v roce 1986 za Ameriku hrála Fed Cup v roce 1986 na Štvanici, lidé jí nachystali obrovské ovace.
„I z toho je vidět, že je to prostě naše Martina! Viděla jsem pár záběrů a bylo to dojemné. Jak jí lidi fandili a ukázali, že ji pořád mají v srdci. Bylo to nádherné. I z toho je vidět, že vždycky byla Češkou.“
Co byste jí popřála k narozeninám?
„Ještě mnoho a mnoho dalších let. Hlavně zdraví. Je to sice klišé, ale všichni víme, o čem mluvím. Aby nám dělala samou radost, třeba komentováním zápasů. Ať je spokojená a šťastná. Když drží zdraví a člověk má i trochu štěstí, všechno je v pohodě.“