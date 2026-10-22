Drsný detail konce tenisového manželství: Svitolinová ho prý oznámila Monfilsovi po telefonu
Spletitý příběh konce tenisového manželství Eliny Svitolinové a o osm let staršího Gaela Monfilse rezonuje tenisovým světem. Dvaatřicetiletá Ukrajinka, iniciátorka rozvodu, je v očích fanoušků zlosynkou, která chladně zavrhla oblíbeného showmana kurtů. Na veřejnost pronikají nové detaily, které přibližují hořký rozpad páru vychovávajícího čtyřletou dceru Skai a jež také urychlily konec Monfilsovy kariéry.
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Zkušený reportér francouzského sportovního deníku L´Equipe Franck Ramella vylíčil, že Svitolinová informovala tenistu o svém záměru pouze telefonicky. Ukrajinka se právě vydala na asijskou část tenisového kalendáře, Monfils v tu dobu pobýval s dcerou Skai v jejich rezidenci v Dubaji.
„Když se Monfils zprávu dozvěděl, byla to pro něj těžká rána a tenis, který často prožíval jako sladké bláznovství, najednou ztratil jakýkoli význam. Už nebyl ve stavu, kdy by mohl hrát. Odtud pramenilo ono náhlé rozhodnutí nechat se 5. října vyškrtnout z antidopingových seznamů – krok, z něhož není návratu a který vlastně přesně odpovídá jeho povaze člověka, jenž stresové situace zvládá jen stěží nebo vůbec,“ popsal reportér.
Tenistka pod palbou kritiky
Svitolinová oznámila zprávu o rozvodu začátkem týdne na sociálních sítích. Vysvětlovala, jak ji změnil stres z nekončící války na Ukrajině, a zdůraznila, že některé další důvody jsou příliš osobní na to, aby je sdílela veřejně. Později ještě doplnila: „V určité chvíli jsem si prostě uvědomila, že už nechci dál žít život, ve kterém nejsem skutečně šťastná. A věřte mi, dospět k tomuto rozhodnutí nebylo ani v nejmenším snadné,“ ujišťovala fanoušky. Pro mnohé z nich se i tak stala zápornou postavou celého příběhu.
Britský deník The Telegraph však upozornil, že v tomto vnímání situace se skrývá jistá ironie. Svitolinová, světová šestka a bronzová olympijská medailistka, totiž jejich soukromou situaci zveřejnila jen proto, aby Monfilse chránila před spekulacemi ohledně porušení sportovní integrity. Když se Monfils náhle odhlásil ze svých zbývajících turnajů, a to nejen z Paříže konané od 2. listopadu, ale také z turnaje ATP 250 v Lyonu tento týden, začali se někteří komentátoři v jeho rodné Francii ptát, zda neporušil antidopingová pravidla či předpisy týkající se sázení. „Bohužel se na Gaela snesla některá obvinění, která si nezasloužil,“ vysvětlila.
Za rozpadem prý nestojí nikdo třetí
Blízcí přátelé páru pro The Telegraph potvrdili, že v celé záležitosti nefiguruje žádná třetí strana. „To některé lidi z jejich blízkého okolí vede k úvahám, zda nebyli příliš ukvapení, když tuto smutnou situaci vynesli na veřejnost. Pokud nic jiného, takové prohlášení totiž jakékoli případné usmíření značně ztěžuje,“ napsal list.
Rodinná situace navíc zcela zničila poslední rozlučkové turnaje čtyřicetileté legendy Monfilse, jenž zamýšlel po této sezoně ukončit kariéru. Ten se v reakci na zprávu o rozvodu nechal vyškrtnout z antidopingového seznamu, čímž se jeho tenisová dráha definitivně uzavřela dřív, než sám plánoval. Poslední zápas tak odehrál ve 2. kole US Open při porážce s domácím Learnerem Tienem, aniž by to on sám či kdokoliv jiný tušil.
Monfils už má novou práci
V pařížské Plenitude Areně ho měl v listopadu až do samotného závěru doprovázet poslední bouřlivý, emocemi nabitý ryk tribun. Nyní není vůbec jasné, v jakém bude psychickém rozpoložení a zda přijme alespoň pozvání pořadatelů pařížského turnaje Masters k ceremoniálu, jímž mu chtějí vzdát poctu. Na kurtu by se ale měl snad objevit ještě 19. prosince v Ženevě na exhibičním rozlučkovém zápase Stana Wawrinky.
Právě v Ženevě bude Monfils v nové kariéře pracovat, jelikož již podepsal smlouvu se švýcarskou společností AlphaSwiss, kde má působit v oblasti privátní správy majetku. A podle informací The Telegraph už aktivně vyhledává klienty, přičemž začal přímo u svých kolegů v hráčské šatně na okruhu ATP.