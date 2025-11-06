Sbohem, velikáni! Loučí se tenisové ikony: král pěti setů, showman i belgický střízlík
Vzpomínková videa, pochodující emoce. Pětice někdejších příslušníků elitní desítky už letos dala sbohem tenisové kariéře, příští týden se k nim doma v Basileji přidá jako šestý ještě Stan Wawrinka. Nebývale vysoký počet renomovaných jmen opustil v sezoně 2026 kurty. O svého nejlepšího hráče všech dob přišly Japonsko, Belgie či Kanada. O koho se jedná?
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Stan Wawrinka (Švýc.)
- věk: 41
- nejvýš na žebříčku: 3.
- turnajové tituly: 16
- nejlépe na grandslamu: vítěz 3x (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016)
- zápasová bilance na ATP: 590:394
- prize money: 38,7 mil. USD
Kariéru odehrál ve stínu krajana Rogera Federera, jeho tenisový životopis je však naprosto excelentní. Jako jeden z mála dokázal v éře velké trojky sbírat grandslamové tituly, uzmul hned tři a nezvládl zvítězit jedině na wimbledonské trávě. Přitom naplno prorazil až téměř v devětadvaceti, když ve finále Australian Open předčil tehdejší světovou jedničku Rafaela Nadala. Borec s možná nejlepším jednoručným bekhendem historie se rozloučí příští týden doma v Basileji, pak má ještě naplánovánu exhibici na 19. prosince v Ženevě, kam dorazí Federer, Gael Monfils či Andy Murray.
Gael Monfils (Fr.)
- věk: 40
- nejvýš na žebříčku: 6.
- turnajové tituly: 13
- nejlépe na grandslamu: semifinále 2x
- zápasová bilance na ATP: 588:360
- prize money: 25,3 mil. USD
Dvaadvacet profesionálních sezon strávil v tenisovém pelotonu. Během nich si tenhle extrémně talentovaný showman získal srdce fanoušků akrobatickými akcemi a parádičkami, které měl snad ještě raději než samotné výhry. Sám mnohokrát přiznal, že si tenis přišel na kurt především užít a bavit lidi, i kdyby ho to mělo stát vítězství. I proto možná dokázal méně, než na co měl. Na grandslamu došel nejdál do dvou semifinále, nikdy nezískal ani titul z akce ATP 1000.
Mladičký Gael Monfils na Prague Open v roce 2005 • Pavel Lebeda / Sport
Kei Nišikori (Jap.)
- věk: 36
- nejvýš na žebříčku: 4.
- turnajové tituly: 12
- nejlépe na grandslamu: finále 1x
- zápasová bilance na ATP: 452:232
- prize money: 26,2 mil. USD
Jasně nejlepší japonský tenista všech dob dokázal, že se i s výškou 178 centimetrů můžete trvale prosadit do nejužší špičky. V sezoně 2014 postoupil při US Open jako první asijský tenista do finále grandslamu. Nišikori těžil z bleskurychlého pohybu, skvělé obrany a fyzické kondice. Postrachem soupeřů byl díky tomu v pětisetových zápasech, kterých vyhrál 29 z 37 absolvovaných. Doma v Japonsku si udělal jméno i díky bronzové medaili z olympijských her v Riu 2016. Poslední turnaj sehrál začátkem října v Tokiu.
Nišikori si na rozlučce zahrál s Rogerem Federerem • Profimedia
David Goffin (Belg.)
- věk: 35
- nejvýš na žebříčku: 7.
- turnajové tituly: 6
- nejlépe na grandslamu: čtvrtfinále 4x
- zápasová bilance na ATP: 357:275
- prize money: 19,2 mil. USD
„Má čtyřicet kilo i s klíčema od baráku a fantasticky se pohybuje,“ popsal kdysi Radek Štěpánek nejlepšího belgického tenistu všech dob. David Goffin platil za střízlíka, proti kterému jste se vždy ukrutně nadřeli. Jako první Belgičan se prosadil do top 10 a také do finále Turnaje mistrů. V roce 2017 na něm coby debutant způsobil senzaci, když ve skupině dokázal porazit Rafaela Nadala a v semifinále Rogera Federera. Goffin se s tenisem rozloučil ve čtvrtek po porážce ve 2. kole domácího turnaje v Bruselu. „Ničeho nelituju, bojoval jsem až do samotného konce a dal tenisu všechno,“ slzel pak.
Roberto Bautista Agut (Šp.)
- věk: 38
- nejvýš na žebříčku: 9.
- turnajové tituly: 12
- nejlépe na grandslamu: semifinále 1x
- zápasová bilance na ATP: 436:302
- prize money: 20,5 mil. USD
Vymykal se představě o klasickém španělském tenistovi. Na rozdíl od většiny španělských antukářů sázel na extrémně přímé, ploché údery z forhendu i bekhendu, díky čemuž byl nebezpečný především na rychlých tvrdých površích a trávě. Právě na ní, ve Wimbledonu 2019, došel až do semifinále, kde ho zastavil pozdější šampion Novak Djokovič. Bautista hrál až do 14 let vedle tenisu špičkově i fotbal za Villarreal, a když letos v červenci ukončil kariéru, vrátil se k němu a začal nastupovat v sedmé španělské lize.
Milos Raonic (Kan.)
- věk: 35
- nejvýš na žebříčku: 3.
- turnajové tituly: 8
- nejlépe na grandslamu: finále 1x
- zápasová bilance na ATP: 383:184
- prize money: 20,8 mil. USD
Naposledy nastoupil na olympiádě v Paříži 2024, definitivní konec kariéry však oznámil až letos v lednu. Pokud by jeho kariéru tak nelimitovala vážná zranění, mohl dokázat ještě víc. I tak se rodák z Černé Hory, jenž při výšce 196 centimetrů disponoval jedním z nejtvrdších a nejefektivnějších servisů v historii tenisu, zapsal výrazně do historie. Vždyť byl vůbec prvním Kanaďanem, který se probojoval do finále grandslamové dvouhry a do první trojky světového žebříčku. Životní turnaj odehrál ve Wimbledonu 2016, kde v památném semifinále porazil Rogera Federera a až ve finále podlehl Andymu Murraymu.
Tenista Milos Raonic • Profimedia.cz