Konec série Siniakové. V Číně odstoupila, i tak zažila obrovský skok žebříčkem
- Kateřina Siniaková po dvanácti letech ovládla singlový turnaj v Ósace.
Ve finále ztratila jedinou hru a poskočila žebříčkem o 37 míst.
Následný turnaj v Číně musela kvůli bolestem krku a ramene vzdát.
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Ve čtyřhře je legendou, tenistka Kateřina Siniaková ale opět ukázala, co dovede v singlu. Po titulu v Ósace ji na turnaji v čínském Kuang-čou zastavily až zdravotní problémy, kvůli kterým odstoupila před zápasem druhého kola s Američankou Claire Liuovou.
Osudová Ósaka
Byla to jízda. Kateřina Siniaková na asijském turné nutně potřebovala úspěch, aby se posunula v singlovém žebříčku a vytěžila maximum. Minulý týden se vrátila do někdejšího japonského hlavního císařského města Ósaky a oživila si příjemné vzpomínky z roku 2012. Tehdy jako patnáctiletá přijela na prestižní juniorský turnaj kategorie A a zvítězila.
Minulý týden na turnaji WTA ztratila jediný set, od osmifinále do finále dovolila soupeřkám pouhých 14 her a v boji o titul Američance Ashlyn Kruegerové jen jediný.
V žebříčku se posunula o masivních 37 míst a aktuálně je na 49. místě, jen dvě příčky za Barborou Krejčíkovou.
Berdych: Je to spojená nádoba
„Je super, že Katka dokáže sebevědomí a vyhrané zápasy v deblu přetavit i do singlové kariéry,“ komentoval její úspěch daviscupový kapitán Tomáš Berdych. „Ona to má a myslím, že je to spojená nádoba. Že dokáže hrát takhle výborně singla, je pro ni obrovská pomoc. Dokazuje, proč je tak dominantní deblistkou. Je to naprosto legitimní ukázka, že je skvělá hráčka.“
Do Kuang-čou letěla hned druhý den po triumfu v Ósace, v prvním kole proti Thajce Lanlaně Tararudíové působila unaveně a několikrát si vyžádala ošetření v oblasti ramene a krku.
Siniakovou ještě čeká jeden z vrcholů sezony. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou bude od 8. listopadu hrát čtyřhru na Turnaji mistryň v Indian Wells, kde bude usilovat o svůj druhý titul. V roce 2021 zvítězila s Barborou Krejčíkovou.