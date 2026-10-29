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Poprvé v kariéře jedničkou. Zverev usedne na tenisový trůn, emotivní reakce

Alexander Zverev s pohárem pro vítěze US Open
Alexander Zverev s pohárem pro vítěze US OpenZdroj: Profimedia.cz
Zverev s trofejí.
Tenista Alexander Zverev
Alexander Zverev je novou tenisovou jedničkou mužského žebříčku
Alexander Zverev je novou tenisovou jedničkou mužského žebříčku
Alexander Zverev je novou tenisovou jedničkou mužského žebříčku
Alexander Zverev je novou tenisovou jedničkou mužského žebříčku
Alexander Zverev je novou tenisovou jedničkou mužského žebříčku
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Tenis
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Německý tenista Alexander Zverev se příští týden stane poprvé v kariéře světovou jedničkou. Jistotu letošní vítěz Roland Garros a US Open získal díky dnešnímu postupu do čtvrtfinále turnaje ve Vídni po výhře v 2. kole 6:4, 7:5 nad Nizozemcem Tallonem Griekspoorem.

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To, že si Zverev letos splní velký kariérní sen a bude vládnout žebříčku, bylo jasné už v první polovině října, kdy aktuální světová jednička Jannik Sinner kvůli zranění ukončil sezonu a Španěl Carlos Alcaraz neuhrál potřebné body. Nyní je díky výsledkům hamburského rodáka ve Vídni změna v čele oficiální.

„Je to úžasné, mimořádný pocit. Stát tu a vědět, že budu v pondělí světovou jedničkou, to je jeden z nejlepších pocitů na světě,“ uvedl devětadvacetiletý Zverev, jenž bude 30. světovou jedničkou od zavedení žebříčku v roce 1973. Na trůnu bude druhým Němcem po Borisi Beckerovi.

Konečně vyhrál grandslam

Zverev letos po letech marného snažení dosáhl na premiérový grandslamový triumf, po antukové Paříži navíc triumfoval i na newyorských betonech. Celkově vyhrál 26 turnajů, má olympijské zlato z Tokia v roce 2021 a dva tituly z Turnaje mistrů.

Ve vídeňské Stadthalle bude jeho dalším soupeřem Brit Arthur Fery.

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