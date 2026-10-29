Poprvé v kariéře jedničkou. Zverev usedne na tenisový trůn, emotivní reakce
Německý tenista Alexander Zverev se příští týden stane poprvé v kariéře světovou jedničkou. Jistotu letošní vítěz Roland Garros a US Open získal díky dnešnímu postupu do čtvrtfinále turnaje ve Vídni po výhře v 2. kole 6:4, 7:5 nad Nizozemcem Tallonem Griekspoorem.
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To, že si Zverev letos splní velký kariérní sen a bude vládnout žebříčku, bylo jasné už v první polovině října, kdy aktuální světová jednička Jannik Sinner kvůli zranění ukončil sezonu a Španěl Carlos Alcaraz neuhrál potřebné body. Nyní je díky výsledkům hamburského rodáka ve Vídni změna v čele oficiální.
„Je to úžasné, mimořádný pocit. Stát tu a vědět, že budu v pondělí světovou jedničkou, to je jeden z nejlepších pocitů na světě,“ uvedl devětadvacetiletý Zverev, jenž bude 30. světovou jedničkou od zavedení žebříčku v roce 1973. Na trůnu bude druhým Němcem po Borisi Beckerovi.
Konečně vyhrál grandslam
Zverev letos po letech marného snažení dosáhl na premiérový grandslamový triumf, po antukové Paříži navíc triumfoval i na newyorských betonech. Celkově vyhrál 26 turnajů, má olympijské zlato z Tokia v roce 2021 a dva tituly z Turnaje mistrů.
Ve vídeňské Stadthalle bude jeho dalším soupeřem Brit Arthur Fery.