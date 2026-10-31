Kauza údajné nevěry otřásá italským tenisem! Slavný kouč překvapivě zahrnul i Čechy
- Italským tenisem otřásly spekulace o krizi mezi Matteem Berrettinim a Lorenzem Musettim, které přiživil rozpačitý televizní rozhovor po Berrettiniho výhře na turnaji ve Vídni.
Do kauzy údajné nevěry se vložil trenér Brad Gilbert, jenž v souvislosti s napětím v šatnách překvapivě zmínil letité spory mezi českými hráči.
Berrettini následně vypadl z italské nominace pro finále Davis Cupu v Boloni, kde budou jeho krajané bez něj obhajovat titul.
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Italským tenisem hýbe kontroverze kolem Mattea Berrettiniho a Lorenza Musettiho, jejichž dlouholeté přátelství se podle médií ocitlo v krizi. Spekulace o údajném milostném trojúhelníku přiživil Berrettiniho rozpačitý televizní rozhovor, zatímco jeho bývalá partnerka obvinění z nevěry odmítla. Do případu se nyní vložil také uznávaný americký trenér Brad Gilbert, který při vzpomínkách na podobné konflikty překvapivě zmínil české tenisty.
Kauza údajného rozkolu mezi italskými tenisovými hvězdami se dostala až za oceán. V podcastu The Big T televizní stanice Tennis Channel se jí věnovali bývalí profesionálové Nick Monroe a Brad Gilbert, někdejší trenér Andreho Agassiho, Andyho Roddicka či Coco Gauffové.
Slavný trenér vytáhl české tenisty. O kom mluvil?
Gilberta přitom spekulace o narušených vztazích mezi reprezentačními spoluhráči nijak zvlášť nepřekvapily. Podobné situace podle něj nejsou v profesionálním tenise ničím výjimečným.
Jako příklad připomněl finále Davis Cupu v roce 1981 mezi USA a Argentinou. Argentinci Guillermo Vilas a José Luis Clerc spolu podle jeho vzpomínek téměř nekomunikovali, přestože nastupovali v jednom deblovém páru proti Johnu McEnroeovi a Peteru Flemingovi.
„Při střídání stran si jeden sedl na lavičku a druhý odešel na opačnou stranu kurtu. Vůbec spolu nemluvili,“ vzpomínal Gilbert. „Mezi českými hráči bývaly celé roky problémy,“ prohlásil Američan, aniž by upřesnil, které hráče nebo konflikty má na mysli.
Podle bývalé světové čtyřky se podobné roztržky objevovaly také v šatnách, kde někdy docházelo k prudkým hádkám a situace se mohly vyhrotit až k fyzickým potyčkám.
Gilbert zároveň upozornil, že dnešní sociální sítě přitahují k osobním sporům mnohem větší pozornost než v minulosti. Zůstává však otázkou, nakolik jsou současné spekulace o italských hráčích pravdivé.
„Jsme v přímém přenosu?“ Berrettiniho zaskočila otázka
Podezření na rozpad přátelství mezi Berrettinim a Musettim zesílilo po pondělním utkání na turnaji ATP ve Vídni.
Třicetiletý Berrettini po vítězství nad Tomásem Martínem Etcheverrym (6:3, 6:4) dostal otázku, zda ho inspiruje nedávný titul jeho krajana Lorenza Musettiho na turnaji v Lyonu.
Místo obvyklé gratulace však následovala rozpačitá reakce.
„Jsme v přímém přenosu?“ zeptal se Berrettini. Když dostal kladnou odpověď, krátce se pousmál a odpověděl: „Vím, že hodně pracoval na svém návratu, takže si myslím, že si to zasloužil.“
Poté rozhovor rychle ukončil.
Zvláštní reakce vyvolala v tenisovém prostředí řadu otázek. Pozorní fanoušci si navíc všimli, že Berrettini přestal Musettiho sledovat na Instagramu. Jeho mladší krajan ho podle zahraničních médií nadále sleduje.
Údajná nevěra? Bývalá přítelkyně obvinění odmítla
Italská média začala následně rozebírat možné příčiny ochladnutí vztahů mezi oběma tenisty. Na sociálních sítích se objevily nepodložené spekulace o údajném poměru Musettiho s Vanessou Belliniovou, bývalou partnerkou Berrettiniho.
Čtyřiadvacetiletý Musetti přitom dlouhodobě žije s Veronicou Confalonieriovou, s níž má dvě děti.
Žádný důvěryhodný důkaz o údajném milostném vztahu však zveřejněn nebyl a žádný z tenistů spekulace nepotvrdil.
Belliniová se proti obvinění z nevěry rázně ohradila na Instagramu.
„Snáším všechny ty nesmysly, které říkáte a píšete, ale slyšet, že jsem Mattea podvedla? Než něco takového vypustíte z úst, měli byste si je vypláchnout,“ reagovala na komentář jednoho z uživatelů.
Berrettini chybí v nominaci na Davis Cup
Další pozornost vzbudila také nominace italské reprezentace pro listopadové finále Davis Cupu v Boloni.
Kapitán Filippo Volandri povolal Lorenza Musettiho, Flavia Cobolliho, Luciana Darderiho a deblisty Simoneho Bolelliho s Andreou Vavassorim. Berrettini, který se významně podílel na předchozích úspěších týmu, mezi vybranými hráči chybí.
Také tato skutečnost vyvolala dohady, zda se kapitán nesnaží předejít případnému napětí v kabině. Žádné důkazy o souvislosti mezi nominací a údajnými osobními problémy však neexistují. Volandri při výběru zdůrazňoval aktuální žebříčkové postavení a připravenost jednotlivých tenistů.
Italové budou na domácí půdě usilovat o čtvrtý triumf v Davis Cupu za sebou. Zda jim do obhajoby zasáhnou také osobní vztahy mezi hráči, zatím zůstává otevřené.
Jak ovšem připomněl Gilbert, spory mezi reprezentačními spoluhráči nejsou v tenisové historii ničím novým. A podle jeho překvapivé poznámky se v minulosti nevyhnuly ani českému tenisu.