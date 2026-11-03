Chyba v Matrixu, falešný král. Zverev rozděluje i jako jednička. Když první není nejlepší
Alexander Zverev se stal světovou jedničkou žebříčku ATP a zajistil si zakončení sezony na samotném vrcholu.
Německý tenista dosáhl vrcholu díky zraněním Jannika Sinnera i Carlose Alcaraze, přičemž těžil hlavně z triumfů na Roland Garros a US Open.
Nový vládce čelí ostré vlně kritiky za negativní zápasovou bilanci proti hráčům z elitní desítky a sám přiznal, že situace je kvůli marodce rivalů zvláštní.
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Do klubu výjimečných, kteří se dokázali vyšvihnout na první místo žebříčku ATP, vstupuje třicátý člen. Vytáhlý Němec Alexander Zverev shlíží poprvé na konkurenci z vrcholu světového pořadí. Půl roku před třicetinami korunoval sezonu 2026, v níž byl nejzdravější a tudíž nejvytrvalejší hvězdou.
„Fyzická připravenost a zdraví jsou nedílnou součástí sportu,“ brání se námitkám, že výsadního postavení dosáhl především díky oportunistickému využití vleklých zranění Jannika Sinnera s Carlosem Alcarazem. S těmi prohrál 14 z posledních 15 zápasů…
Kritici Zvereva nešetří
Je to vlastně symbolické. Alexander Zverev nastupuje na světový trůn po turnaji, který nevyhrál a po němž má letošní bilanci se soupeři z elitní desítky žebříčku nuzných 3:9. Chyba v Matrixu. Sezona, která nabízí falešný obraz. Triumf průměrnosti. Kritici, kterých má rozporuplný Zverev víc než kdokoli jiný z tenistů, nového krále nešetří.
Carlos Alcaraz stál letos čtyři a půl měsíce kvůli zranění zápěstí. Jannik Sinner hrál naposledy Wimbledon a od té doby pauzíruje se zraněným kolenem. To jsou dva největší důvody, proč teď vládne žebříčku rodák z Hamburku.
Ten letos získal první grandslamové tituly kariéry – v jarní Paříži a při US Open. Ve čtrnácti zápasech během nich potkal jediného soka z top 10 a jediného z top 20. Znovu nebývalá souhra okolností, kterou však Němec nervově ustál a stoprocentně využil. Ironií osudu hrál svůj nejlepší tenis sezony ve Wimbledonu, kde však podlehl ve finále Sinnerovi. S o čtyři roky mladším Italem prohrál už deset zápasů za sebou…
Zverev přiznává kuriózní situaci
„Je to zvláštní situace kvůli Jannikovu zranění. Tohle není způsob, jakým se chcete dostat na samotný vrchol. V ideálním případě se stanete světovou jedničkou ve chvíli, kdy jsou všichni zdraví a hrají ve své nejlepší formě. Ale i tak jsem teď tady: světová jednička,“ napsal Zverev v eseji na stránce ATP.
„Když byl Jannik zdravý, byl bez debat nejlepším hráčem na světě. Byl bych úplný idiot, kdybych tvrdil něco jiného. Ale já měl podle mě nejlepší sezonu ze všech, i když jsem ho ani jednou neporazil,“ tvrdí Zverev, jenž letos nashromáždil zápasovou bilanci 65:17 a „pouhé“ dva tituly. Sinner i Alcaraz mají zásadně vyšší procentuální úspěšnost utkání i více titulů, dlouhé měsíce bez akce je však stály postavení v rankingu.
|JAK SI VEDLI V SEZONĚ 2026
|HRÁČ
|BILANCE
|TITULY
|PROTI TOP 10
|Alexander Zverev
65:17(79,3 %)
|2
3:9(25,0 %)
|Jannik Sinner
44:3(93,6 %)
|6
10:1(90,9 %)
|Carlos Alcaraz
38:5(88,4 %)
|4
6:2(75,0 %)
„Hodně lidí proto může říct, že jsem jednička jen díky jejich zraněním, ale fyzická připravenost a zdraví jsou nedílnou součástí sportu. Právě kvůli tomu dřu vždy v prosinci pět až šest hodin denně na kondici a dělám jen hodinu a půl tenisu. To všechno kvůli tomu, abych zůstal zdravý a předcházel zraněním,“ popsal Zverev, na jehož tělo dohlíží renomovaný kondiční expert Jez Green, jenž kdysi spolupracoval i s Tomášem Berdychem.
Zverev tak premiérově nastupuje na první místo žebříčku ve věku 29 let a 196 dní. Pouze Australan John Newcombe byl před dvaapadesáti lety starší, když se stal poprvé jedničkou. Že se to Němci podařilo s pouhými dvěma tituly v sezoně, je historické minimum.
Kontroverzní minulost
Zverev má jistotu, že sezonu ukončí jako jednička. Tváří ATP je tak nyní muž, jehož dvě bývalé partnerky ho obvinily z domácího násilí a jenž byl před čtyřmi lety diskvalifikován z turnaje v Acapulcu, když jak smyslů zbavený mlátil do umpiru a sprostě nadával rozhodčímu Alessandru Germanimu.
Zverev již dokázal vyhrát olympiádu, dvakrát Turnaj mistrů. Až letošní sezona ho však katapultovala mezi absolutní superstar a udělala z něj budoucího člena tenisové Síně slávy. První místo v žebříčku je na to ultimátním razítkem. Vždyť od roku 1973, co se začalo pořadí oficiálně počítat, hrálo na ATP Tour o body přes 49 tisíc tenistů. Jen 30 jich vystoupalo na samý vrchol pořadí. Zverevovi se to navíc podařilo až téměř deset let poté, co poprvé nakouknul do elitní desítky.
Letošní rok? Nemám slov
„Musel jsem čekat. Ale na ty nejlepší věci v životě si občas musíte počkat. Je to tak, jak to je, jsem nesmírně šťastný… Letošní rok? Pro ten nemám slov. Jsem prostě vděčný, jsem šťastný. Je to něco jiného než vyhrát turnaj nebo získat titul, ale je to tak výjimečný pocit vědět, že až vyjde nový žebříček, bude vedle vašeho jména svítit jednička,“ radoval se minulý týden během turnaje ve Vídni, kde získal definitivu. A pak vypadl v semifinále s Alexem de Minaurem a musel sledovat, jak si titul ze skvěle obsazené pětistovky přivlastňuje Alcaraz.
„Dostává se do tempa. A přijde mi, že je pořád lepší a lepší,“ pravil obdivně poražený Australan. Pro další rok se s novým koučem Magnusem Normanem vrátí motivovaný Jannik Sinner. Po podivuhodné sezoně 2026 se tak čeká obnovení starého řádu, v němž nebude jednička předmětem diskusí.