Tragická bilance bývalé světové jedničky. Je potřeba dlouho hledat, kdy neprohrála v 1. kole
Silně negativní zápasová bilance roste a roste. Americká tenistka Venus Williamsová prohrála na turnaji v Hongkongu s krajankou Mary Stoianaovou 2:6, 3:6 a pošestnácté za sebou na okruhu WTA vypadla v 1. kole.
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Šestačtyřicetiletá Williamsová od začátku zápasu zaostávala a se Stoianaovou nakonec prohrála za 78 minut. Vítězka sedmi grandslamů se proti třiadvacetileté soupeřce nedostala k jedinému brejkbolu.
Williamsová se loni vrátila k tenisu po šestnáctiměsíční pauze. Bývalá světová jednička hned v prvním utkání ve Washingtonu porazila krajanku Peyton Stearnsovou, od té doby ale ve dvouhře nezvítězila.