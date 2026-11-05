Sen „masochistky“ Strýcové: maraton pod tři hodiny. Ze schodů jsme lezli jako zombíci, líčila
V neděli zažila sportovní utrpení, jaké ještě ne. Kapitánka českého týmu pro BJK Cup Barbora Strýcová (40) absolvovala v New Yorku svůj třetí a zatím nejtěžší maraton. Osobní rekord si vylepšila na 3:12:26, byť posledních deset kilometrů zažívala při táhlém stoupání po Páté Avenue i při výbězích v Central Parku muka. Ani ta ji neodradila od plánu absolvovat všech šest největších světových maratonů a snu zaběhnout jednou trať pod tři hodiny.
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V první řadě velká gratulace k vylepšení osobáku.
„Skoro o třicet sekund!“
Odtrpěla jste si to?
„Doslova. Musím říct, že jsem si celý ten závod doslova vytrpěla a protrpěla. Mnohem víc jsem si užila Boston než New York, kde je ta trať za mě hrozně těžká a posledních deset kilometrů běžíte v podstatě do kopce. Člověku, který tam jenom stojí, to nepřijde, ale pro toho, kdo běží, je to fakt krpál. A cíl se k vám vůbec neblíží, spíš se oddaluje. Když ale vezmu závod jako takový z pohledu diváků a fanoušků, bylo to něco neuvěřitelnýho. Běžet přes ten první most, kde to celý začíná, vidět vrtulníky, kamery a lidi, jak brečej a užívaj si to – to byl neskutečný zážitek. A přesně pro tohle to asi dělám.“
Takže zážitek byl větší než v Bostonu?
„To bych neřekla, spíš na stejné úrovni. Boston byl komornější a v něčem zase jinačí, každý z nich přinesl trochu něco jiného. Ale oba závody byly fakt skvělý.“
Nikdy jsem nebyla z tenisu takhle vyčerpaná
Když říkáte, jak extrémně těžká trať v New Yorku je, není o to cennější, že jste si tam zaběhla osobní rekord?
„Koukala jsem se pak na mezičasy. Kdybych tohle tempo běžela v Bostonu, měla bych čas pod 3:10. Ale to jsou kdyby, člověk pak takhle polemizuje. Každopádně je to cennější, i když to pak taky bolelo mnohem víc.“
Můžete popsat, jak maraton bolí? Třeba ve srovnání s chvílemi, kdy jste byla nejvíc vyčerpaná z tenisu?
„Nikdy v životě jsem nebyla z tenisu takhle vyčerpaná jako teď z maratonu. Bolí vás úplně celý tělo, máte zimnici a ta vyčerpanost je tak extrémní, že takhle unavená jsem prostě nikdy nebyla. Nikdy!“
Stojí to vlastně za to?
„Teď vám řeknu, že ne, protože je to moc čerstvý. Ale kdybyste se mě zeptal měsíc po doběhu, tak řeknu, že jo. Ono je to ve vlnách. Hned v cíli si člověk řekne, že už nikdy. Ale pak musíte jít ještě tak kilometr koridorem, než vás z výstupu pro běžce vůbec pustí ven. Během té cesty si celý závod promítáte v hlavě a cloumají s vámi obrovské emoce. To už zase víte, že vám to za to stojí.“
Jak vypadá ráno po závodě?
„Ráno nevypadá nijak, protože celou noc v podstatě neprospíte. Skoro jsem nemohla chodit. Z postele jsem se doslova jen sesunula na zem, abych se došourala do koupelny na záchod. První půlden po závodě je extrémně náročný. Zároveň je to ale hrozná sranda. Když závod skončí, lidi se snaží dostat třeba do metra a všude jsou schody. Sejít schody je absolutně nemožný, takže se všichni křečovitě drží zábradlí. Těch šedesát tisíc lidí tam chodilo jako zombíci. Byla to neuvěřitelně vtipná podívaná.“
Mezi běžci musí být cítit velká sounáležitost.
„To jo! Když chodíte po městě a všichni běžci nosí medaile na krku, ptáte se navzájem na své příběhy. Třeba vedle nás stál na červenou pán, bylo mu tak sedmdesát. Zeptala jsem se ho, za kolik to běžel. Odpověděl, že za 3:45, a začal se smát, že je to trapný. Říkám: Jak trapný? Vždyť je to skvělý! A on na to: Ne, ne, osobák mám 2:45. Já jen zírala: To snad není možný. A on pokračoval: Tohle byl můj osmdesátý maraton. Říkám: Neskutečný! A kolik jich běháte ročně? Prý tak tři a teď zrovna letí do Šanghaje. Z takových příběhů vám spadne brada. Pán si tam normálně vykračoval, zatímco já lezla po čtyřech. Ty lidský příběhy jsou na tom opravdu silný.“
Boty jsou klíčové
Jak vlastně vypadá vaše příprava na maraton?
„Je to různý. Nejdřív jsem měla tříměsíční přípravu zaměřenou na objemy kilometrů, kdy jsem trávila na tréninku klidně sto dvacet kilometrů týdně. Jak se pak blíží závod, dávky se snižují někam k šedesáti kilometrům za týden. K tomu máte v plánu vždycky jeden dlouhý běh – můj nejdelší tréninkový výběh měl 37 kilometrů. Ale pak už to není tak hrozné, drží se to kolem těch sedmdesáti kilometrů týdně.“
Máte i speciální boty, v jakých dnes běhají ti nejlepší?
„Mám. Kvalitní boty jsou při maratonu opravdu klíčové. Na trénink používám jiné a na samotný závod mám karbonové speciálky. V těch se ale před závodem musíte aspoň trochu rozběhat, protože jsou natolik specifické, že z nich můžete snadno dostat křeče do lýtek. Pořád je to ale jen moje hobby. Snažím se k tomu přistupovat poctivě a zlepšovat se, ale je to zkrátka koníček – jestli ty boty mám, nebo nemám, tolik to neprožívám.“
Dá se popsat, co je na tom maratonu tak lákavého? Když víte, jak moc to bolí, co vás neustále motivuje v tom pokračovat? Co je tím hlavním magnetem?
„Já jsem zkrátka typ člověka, co měl i během tenisové kariéry rád tvrdé, těžké a bolavé tréninky. Asi to k životu nějak potřebuju. Dává mi to pocit, že jsem tam pro sebe nechala maximum. A u maratonu to platí dvojnásob. Cítíte se zbitá, unavená, bolavá, ale víte, že jste ze sebe vydala úplně všechno. A právě tenhle pocit mě naplňuje. Pro někoho je to možná těžké pochopit, ale já to tak prostě mám.“
Působí maraton jako droga?
„Asi jo. Ta touha pramení z toho, že vím, že ten pocit zadostiučinění nakonec přijde. Přišel po Praze i po Bostonu. Je to pocit, že jste to dokázala, a taky motivace se zase zlepšit. Chuť posouvat se, objevovat příběhy ostatních lidí, zažít jiné město a načerpat novou energii – to mě na tom neuvěřitelně přitahuje.“
Vysněný čas? Pod tři hodiny!
Jaké další maratony máte na seznamu?
„Chtěla bych běžet Londýn, takže musím ještě vymyslet, jak se tam dostat. Na seznamu mám celou velkou šestku World Marathon Majors. Mám za sebou dva, takže čtyři mě ještě čekají.“
Máte svůj vysněný čas?
„Chtěla bych běžet pod tři hodiny.“
To už je hodně vysoko.
„Je to strašně rychlý čas. Vím, že na to momentálně absolutně nemám, ale strašně bych to chtěla. A myslím si, že kdybych se tomu v budoucnu naplno věnovala, dalo by se to zaběhnout. V Berlíně se prý běhá rychle, takže tam bych to musela zkusit.“