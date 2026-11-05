Pála po Kaderkovi: Slavíme sice trofeje, ale kvůli stomilionovému dluhu bojujeme o přežití
Tenis, nejúspěšnější český sport současnosti, žije ve schizofrenní situaci. Ve čtvrtek se v prostorách Síně slávy na Štvanici otevřela výstava věnovaná úspěchům českých hráček ve Fed Cupu, potažmo BJK Cupu. Kapitánka letošních vítězek Barbora Strýcová po boku svazového předsedy Petra Pály a první tuzemské šampionky z roku 1975 Miroslavy Bendlové otevřela expozici, kterou může veřejnost navštívit od tohoto pátku do úterý mezi 10. a 18. hodinou. Zároveň však na tenis stále tíživěji dopadá povinnost splácet dluh kvůli dotačním machinacím z éry Iva Kaderky.
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Ten je momentálně vyčíslený na 83 880 413 korun. A ještě se čeká na penále za roky 2022 a 2023, po kterých suma může přesáhnout stomilionovou hranici.
„Ve světě nás všude zdraví, chválí, úspěchy máme úžasné a je to velká radost. Na domácí scéně už to ale není tak veselé,“ přiznal Pála, jenž nedávno vystřídal ve funkci předsedy svazu právníka Jakuba Kotrbu. A předložil neblahá čísla.
Svaz momentálně splácí 700 000 korun měsíčně, aby umořil dluh 24 721 488 korun vyměřený za rok 2021 a žádá o prominutí penále 17 205 699 korun. Zároveň má už od NSA téměř rok vyčíslenou částku 41 953 226 korun, kterou má vracet za roky 2022 a 2023, jelikož bývalé vedení opět nedodrželo podmínky dotace. Vzhledem k faktu, že svaz finanční prostředky do třiceti dnů neuhradil, byla věc postoupena finančnímu úřadu. Ten zahájil svou kontrolu letos v září a čeká se na jeho verdikt.
Peníze od státu na umoření dluhu použít nelze
V případě roku 2021 se podařilo od NSA původně požadovanou sumu během argumentace s finančním úřadem ponížit o pět milionů a o podobné se svaz snaží i nyní. Zároveň však musí počítat s penále za neuhrazení částky včas. To za rok 2021 vyčíslil finanční úřad na víc než 17 milionů korun a za léta 2022 a 2023 může být suma obdobná.
„Jakmile přijdou pokuty za roky 2022 a 2023, musíme požádat nějakou finanční instituci o úvěr, protože na tohle peníze nemáme,“ nezastírá Pála. Tenis každý rok od státu inkasuje dotaci okolo 150 milionů korun, na umoření dluhu ji však použít nemůže. „Věřím, že se najde politická vůle nám vyjít vstříc, aby se tenis nepoložil, protože jsme ve velmi složité situaci. Jsem připraven jednat na všech úrovních, protože ta částka je hodně vysoká a svaz nemá na to, aby ji zaplatil. Přitom potřebujeme podporovat turnaje i výjezdy reprezentantů, aby se chod svazu nezastavil,“ podotýká Pála, jenž plánuje jednání s ministrem pro sport Borisem Šťastným.
Svaz shání komerční partnery
Svaz se zároveň snaží podnikat, shání komerční partnery, štvanický centrkurt pronajímá na různé akce. Pála odhaduje, že státní dotace dělá 80 procent z celkové sumy, se kterou svaz ročně hospodaří. Zatím nevyčíslený zisk přineslo daviscupové utkání proti USA v O2 areně, za letošní triumf v BJK Cupu prý dostala od ITF národní federace 200 000 dolarů (4,3 milionu korun).
„Jenže z těchto peněz se toho platí spousta: realizační tým, hotel, letenky. Moc z toho nezbude,“ přiznává Pála, podle jehož slov by případný český triumf v Davis Cupu, o který se bude hrát za dva týdny v Boloni, nevynesl o moc víc – 220 000 dolarů (4,7 milionu korun).
Obviněný někdejší prezident Kaderka označuje dění kolem svazu za předem připravenou akci s cílem prodat tenisový areál na štvanickém ostrově. Pála to však kategoricky vylučuje. „Není to ani někde vzadu v mé hlavě. Samozřejmě, kdybychom potom čerpali úvěr, tak logicky jediné, co může dát svaz do zástavy, je ten stadion. Ale prodej Štvanice není téma, navíc pozemek není náš, ten patří magistrátu,“ podotkl.