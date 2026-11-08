Spor o trenéra? Kdepak. Alcaraz zdolal Sheltona a dal mu požehnání ke spolupráci s Ferrerem
Alexander Zverev prohrál na tisícovce v Paříži svůj první zápas v roli světové jedničky a zlobí se, že musí vysvětlovat, proč je první na žebříčku. Carlos Alcaraz dal argumenty těm, kteří Němcovo místo zpochybňují. Vyhrál třetí podzimní turnaj, od comebackového US Open má skvělou bilanci 17:1 a hlavním favoritem bude také na Turnaji mistrů v Turíně, který začíná příští neděli.
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Poslední turnaj série Masters v pařížské La Défense Areně viděl pikantní finále. Carlos Alcaraz v něm vyzval Bena Sheltona, jenž ho v září zdolal ve čtvrtfinále US Open a minulý týden zveřejnil, že v příští sezoně bude jeho koučem Juan Carlos Ferrero. Tedy muž, který z Alcaraze vychoval hvězdu a s nímž Španěl na konci roku 2025 ukončil spolupráci.
Pařížské prokletí konečně prolomil
Alcaraz triumfoval za necelé dvě hodiny 7:6 (5), 7:5, skóre ze vzájemných mačů se Sheltonem zlepšil na 4:1 a vyhrál třetí z posledních čtyř turnajů, kterého se zúčastnil. Na tisícovce v Paříži triumfoval vůbec poprvé a již jen kanadský podnik série Masters, který si mění pořadatelství mezi Torontem a Montrealem, a Šanghaj mu chybí k tomu, aby zkompletoval sbírku titulů z nejdůležitějších akcí po grandslamech.
„Je to něco, za čím jsem se hnal hodně dlouho,“ řekl Alcaraz v rozhovoru přímo na kurtu. Třiadvacetiletému rodákovi z Murcie se na pařížském turnaji v minulosti na jeho poměry nedařilo, od svého debutu v roce 2021 se nikdy nedostal dál než do čtvrtfinále. „Některé z nejtěžších porážek své kariéry jsem utrpěl právě tady. Konečně jsem se tu dostal na svou úroveň. Našel jsem správnou cestu a správný způsob, jak hrát. Jsem na sebe i na celý tým opravdu hrdý. Na to, jakým způsobem mě posouvali dopředu. Tohle pro mě znamená strašně moc,“ líčil třetí muž žebříčku, jenž letos vynechal víc než čtyři měsíce sezony kvůli zranění pravého zápěstí.
Místo zlé krve vzájemný respekt
Kdo by čekal zlou krev a pnutí mezi dvěma borci kvůli kouči Ferrerovi, totálně by se mýlil. Duel proběhl v rytířském duchu a stejně tak i závěrečné řeči po něm. Alcaraz ocenil Sheltonův týden a jeho tým, Američan mu vracel lásku stejnou měrou. „Nemyslím si, že si každý uvědomuje, jak těžké je vyhrát hned po sobě Vídeň a Paříž. Deset zápasů během dvou týdnů, přechod z pomalého kurtu na rychlý. Myslím, že to vypovídá o tvé všestrannosti jako šampiona i o práci, kterou do toho ty i tvůj tým dáváte. Pokaždé, když jsme spolu na kurtu, cítím, že ze mě dostáváš to nejlepší. Mám obrovskou radost, že jsi zpátky a zdravý,“ prohlásil Shelton, jenž ukázal Alcarazovi velký respekt a ještě před tím, než oficiálně zveřejnil angažmá kouče Ferrera, informoval o něm samotného hráče.
„Samozřejmě jsem se mu ozval ještě předtím, než ta zpráva vyšla najevo. Chtěl jsem, aby to věděl, protože vím, jak dlouhý a úspěšný jejich vztah byl. Nemyslím si, že by na okruhu byl lepší kluk než Carlos. Odpověděl mi hned poté, co vyhrál Vídeň. Řekl mi, že má ze mě obrovskou radost a jak velký posun v mé hře díky spolupráci s Juanem Carlosem nastane. Myslím, že právě tohle z něj dělá tak skvělého, noblesního šampiona a někoho, koho náš sport opravdu, ale opravdu potřebuje,“ řekl Shelton.
Alcaraz a Ferrero ukončili spolupráci v prosinci 2025 po sedmi letech společného působení. Jejich partnerství začalo, když byl Alcaraz ještě teenager, dávno předtím, než se stal grandslamovým šampionem a vystoupal na vrchol žebříčku ATP.
Účastníci Turnaje mistrů v Turíně
Alexander Zverev (Něm.)
Carlos Alcaraz (Šp.)
Ben Shelton (USA)
Daniil Medveděv (Rus.)
Flavio Cobolli (It.)
Arthur Fils (Fr.)
Frances Tiafoe (USA)
Rafael Jodar (Šp.)