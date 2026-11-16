Nosková předčila Muchovou a završí rok jako sedmá. Siniaková přepsala rekord Navrátilové
- Kateřina Siniaková ukončila pošesté sezonu jako světová deblová jednička a v neděli ovládla s Taylor Townsendovou Turnaj mistryň.
- Česká tenistka tímto zápisem překonala dosavadní rekord v počtu sezon zakončených na čele žebříčku, o který se dělila s Martinou Navrátilovou.
- Nejlepší Češkou ve dvouhře se stala sedmá Linda Nosková před Karolínou Muchovou, zatímco světovému pořadí dál vládne Jelena Rybakinová.
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Tenistka Kateřina Siniaková ukončila pošesté v kariéře rok jako světová deblová jednička. Jistotu, že překoná rekord, o který se dosud dělila s legendární Martinou Navrátilovou, měla už předtím, než sezonu v neděli završila ziskem titulu na Turnaji mistryň po boku Taylor Townsendové.
Nejlepší Češkou v žebříčku dvouhry je Linda Nosková, která se po semifinálové účasti na Turnaji mistryň posunula na sedmé místo před krajanku Karolínu Muchovou.
Rybakinová dál vládne
Světovou jedničkou zůstala Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která v Indian Wells ze zdravotních důvodů nehrála. Na druhé místo se po zisku titulu na Turnaji mistryň posunula Ruska Mirra Andrejevová, od tenisového trůnu ji dělí 293 bodů.
Na třetí příčku klesla Aryna Sabalenková z Běloruska. Poražená finalistka ze závěrečné akce sezony Elina Svitolinová zůstala šestá.
Nosková uzavřela průlomovou sezonu, v níž slavila ve Wimbledonu premiérový grandslamový titul, na sedmém místě, o příčku za svým kariérním maximem.
Muchová, s níž se během roku na pozici české jedničky střídala, skončila těsně za ní. Třetí Češkou v pořadí dvouhry je na 24. místě Marie Bouzková. Celkem má český tenis v první padesátce žebříčku WTA sedm zástupkyň.
Tenisové žebříčky WTA k 16. listopadu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Rybakinová (Kaz.) 8099, 2. (3.) Andrejevová (Rus.) 7806, 3. (2.) Sabalenková (Běl.) 6685, 4. (4.) Gauffová 6163, 5. (5.) Pegulaová (obě USA) 6160, 6. (6.) Svitolinová (Ukr.) 5921, 7. (8.) Nosková 4743, 8. (7.) Muchová (obě ČR) 4665, 9. (9.) Šwiateková (Pol.) 4188, 10. (10.) Kosťuková (Ukr.) 3910, ...24. (24.) Bouzková 1959, 30. (29.) Bartůňková 1711, 33. (33.) Bejlek 1614, 48. (48.) Siniaková 1143, 49. (49.) Krejčíková 1133, 52. (52.) Plíšková 1105, 86. (85.) Valentová 853, 97. (96.) Viďmanová (všechny ČR) 812.
Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 11.960, 2. (2.) Townsendová (USA) 9920, 3. (3.) Stefaniová (Braz.) a (3.) Dabrowská (Kan.) obě 8845, 5. (5.) Čang Šuaj (Čína) 6575, 6. (6.) Kruničová (Srb.) 6030, 7. (7.) Danilinová (Kaz.) 5930, 8. (9.) Mladenovicová (Fr.) 4960, 9. (12.) Erraniová (It.) 4900, 10. (8.) Melicharová-Martinezová (USA) 4855, ...35. (35.) Bouzková 2348, 40. (40.) Nosková 2145, 53. (53.) Malečková a (53.) Škoch 1725, 59. (59.) Detiuc 1581, 65. (65.) Sisková (všechny ČR) 1380.