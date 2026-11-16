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Nejlepší sezona Siniakové a pikantní trenérské změny. Co čeká Čechy v boji o Davis Cup?

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Nejlepší sezona Siniakové a pikantní trenérské změny. Co čeká Čechy v boji o Davis Cup? • Zdroj: isport.tv
Kateřina Siniaková vyhrála podruhé Turnaj mistryň ve čtyřhře. S Taylor Townsendovou zdolaly ve finále Italky
Kateřina Siniaková vyhrála podruhé Turnaj mistryň ve čtyřhře. S Taylor Townsendovou zdolaly ve finále Italky
Kateřina Siniaková vyhrála podruhé Turnaj mistryň ve čtyřhře. S Taylor Townsendovou zdolaly ve finále Italky
Kateřina Siniaková vyhrála podruhé Turnaj mistryň ve čtyřhře. S Taylor Townsendovou zdolaly ve finále Italky
Kateřina Siniaková na Turnaji mistryň
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále Turnaje mistryň ve čtyřhře
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále Turnaje mistryň ve čtyřhře
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Dva grandslamy ve čtyřhře, titul ve dvouhře a vítězná tečka na Turnaji mistryň. Kateřina Siniaková navíc pošesté zakončí rok jako deblová jednička a v této statistice překoná Martinu Navrátilovou. Byl to její nejlepší rok kariéry? Nový díl podcastu Centrkurt s expertem Dušanem Lojdou a redaktorem Janem Jarochem hodnotí i sezonu Lindy Noskové a Karolíny Muchové, rozebírá, co může bývalý kouč Carlose Alcaraze Juan Carlos Ferrero přinést Benu Sheltonovi, a rozebírá šance českého daviscupového týmu na zisk trofeje.

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