Alcaraz vstoupil do Turnaje mistrů suverénním způsobem. Američanovi nedal šanci
Španělský tenista Carlos Alcaraz vstoupil do Turnaje mistrů v Turíně suverénním vítězstvím nad Francesem Tiafoem. V úvodním utkání skupiny Ivana Lendla porazil debutujícího Američana za 69 minut hladce 6:2, 6:2 a potvrdil pozici hlavního favorita závěrečného podniku sezony.
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Třiadvacetiletý Alcaraz, jenž letos zkompletoval triumfem na Australian Open kariérní Grand Slam, vykročil do boje o premiérový titul z Turnaje mistrů přesvědčivě. Proti Tiafoeovi se rychle ujal vedení 4:0 a soupeře už do zápasu nepustil. Dokázal využívat nabízené šance v klíčových okamžicích a v každém setu Američanovi sebral dvakrát podání. Sám mu nabídl brejkboly až ve druhé sadě, všechny tři ale odvrátil.
Ke druhému utkání skupiny Ivana Lendla nastoupí večer od 20:30 Rus Daniil Medveděv proti Flaviu Cobollimu z Itálie.