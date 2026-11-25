Další případ „Vondroušová“? Spěchal na vlak, teď tenistovi hrozí za zmatek při testu 4 roky
Blesk z čistého nebe na tenisovém okruhu, spěch, nepochopení pravidel a hrozba čtyřletého trestu bez jediného pozitivního testu. Podle zpráv francouzského deníku L'Équipe čelí jednatřicetiletý francouzský tenista Arthur Rinderknech vyšetřování Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) kvůli údajnému odmítnutí neohlášené antidopingové kontroly.
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Celý příběh má přitom povědomé obrysy a připomíná situaci české tenistky Markéty Vondroušové. Podle informací deníku L'Équipe se incident stal začátkem června 2026 v Bretani, kdy Rinderknech ve spěchu opouštěl domov, aby stihl vlak, a oslovil ho dopingový komisař.
Deník L'Équipe uvádí, že došlo k jazykovému nedorozumění, protože komisař mluvil anglicky a francouzský hráč si zřejmě myslel, že situace bude evidována pouze jako zmeškaný test, u něhož při prvním provinění nehrozí žádný trest a postih přichází až při třech takových případech.
Toto obvinění popírám
Jenže podle zjištění deníku existuje dokument podepsaný samotným hráčem, ve kterém je událost vedena jako odmítnutí podstoupit test, což ITIA posuzuje jako mnohem závažnější porušení pravidel se sazbou až čtyř let zákazu činnosti. Rinderknech měl být o vznesení obvinění informován v polovině září během týdne, kdy byl v Québecu s francouzským daviscupovým týmem a hned první den tam prohrál s Liamem Draxlem 2:6 a 5:7.
Sám Arthur Rinderknech se k celé kauze vyjádřil na svém Instagramu: „Jsem si vědom zpráv týkajících se mého údajného odmítnutí testu u Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA), které mělo být podle ITIA udržováno v přísné důvěrnosti. Už jsem agenturu ITIA informoval, že toto obvinění popírám, a zároveň jsem požádal, aby byla záležitost projednána a rozhodnuta nezávislým tribunálem, jak je mým právem. Věřím, že jakmile bude záležitost předložena nezávislému tribunálu, budu obvinění z odmítnutí testu zproštěn. Nikdy jsem neužil žádnou zakázanou látku a jsem hrdý na své úspěchy v profesionálním tenise, kterých jsem dosáhl tvrdou prací.“
Na nejvyšší příčce v kariéře
Stejně jako v případě wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové, která čelila obvinění z odmítnutí kontroly, a nezávislý tribunál jí v červnu 2026 udělil čtyřletý zákaz činnosti do června 2030, i zde jde o střet mezi tvrzením hráče a přísnou aplikací antidopingových pravidel.
Problém přichází v době, kdy se jednatřicetiletý francouzský tenista vypracoval na nejvyšší příčky své kariéry. Maxima ve dvouhře dosáhl na začátku května 2026, kdy se vyšplhal na 24. místo žebříčku ATP, a v minulosti patřil také mezi francouzskou špičku, když byl i francouzskou jedničkou a v Davis Cupu reprezentuje svou zemi.
Přestože na hlavním okruhu ATP zatím nezískal singlový titul, jeho největším úspěchem je účast ve finále prestižního turnaje Masters 1000 v Šanghaji v roce 2025, kde v rodinném souboji podlehl svému bratranci Valentinu Vacherotovi.