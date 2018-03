Agent Kolář o angažmá Dočkala v USA: Je jedním ze tří mimo platový strop

Do sestavy národního týmu by se měl vrátit Bořek Dočkal i Pavel Kadeřábek • Michal Beránek (Sport)

Svět se smrsknul, ale přesto je tenhle transfer u českého fotbalisty unikát. Špílmachr národního týmu Bořek Dočkal a jeho rodina urazili cestu za štěstím dlouhou 12 200 kilometrů. Z čínského Čchung-čching na roční hostování do americké Filadelfie. Z říše středu, kde se těhotná manželka Kamila a syn Samuel necítili právě komfortně, do metropole Pensylvánie. Šéf manažerské společnosti Sport Invest, která Bořka zastupuje, Viktor Kolář ví, že to dalo kus práce, než se Bořek a jeho zlatíčka dočkali americké krásy.

Bořek Dočkal přestupoval před rokem ze Sparty do Henan Jianye na tři sezony za 235 milionů korun a za roční plat 80 milionů. Vyřídit jeho transfer do Ameriky proto nemuselo být snadné…

„Ano, nebylo politicky jednoduché dát dohromady Číňany a Američany, aby našli společnou řeč a aby se Dočky v Americe stal jedním ze tří hráčů, kteří můžou být v MLS mimo platový strop. Kariéra Bořka Dočkala je u nás nedoceněná. Po Petru Čechovi je to druhý ekonomicky nejsilnější tuzemský fotbalový produkt a podařilo se ho dostat na prestižní čínský a teď i na americký trh. Může se stát, že Bořkova budoucnost bude právě v USA nebo se vrátí do Číny, kde má prodloužený kontrakt.“

Vzhledem k tomu, kolik Dočkal Číňany stál, jak složité bylo najít zájemce o jeho služby?

„Jsme silná mezinárodní agentura a tohle je naše práce. Museli jsme najít finančně silného partnera, který uspokojí klub i hráče, a to se ke všestranné spokojenosti povedlo. Nezbořili jsme vztahy v Číně. Byla to vysoká škola diplomacie.“

Evropa ve hře nebyla?

„Byly tam alternativy, ale nedávaly časově smysl pro něj a pro jeho kariéru. V MLS rovněž začíná nová sezona na jaře a kopíruje tak tu čínskou. Šéfové Philadelphie Union přiletěli za Bořkem do Prahy, zavolali jsme si i s majitelem klubu. Perfektně mu odprezentovali, na jaký post s ním počítají, jak bude vypadat sezona, a plácli si. Bořek odcházel už z prvního jednání spokojený.“

Na kolik Američany vyjde Dočkalovo hostování a jak je to s jeho gáží ve Philadelphii Union?

„Řekněme, že celkové náklady se rovnají Bořkovu ročnímu platu v Číně. A teď platí Union.“

A je šťastný, že? Manželka Kamila si na sociální síti několikrát posteskla, že se jí v Číně nelíbí, takže to byl ten hlavní důvod?

„Byly tam objektivní příčiny. Rodinný život je v Číně složitý, nemohli tam mít příbuzné, chybělo jim rodinné zázemí. Kamila je těhotná a Bořek potřeboval mít jistotu, že o ni v případě komplikací nebo zdravotních problémů bude postaráno. Zvlášť když zrovna tam se hodně cestuje a hráči jsou vždy v rámci zápasu na několik dní pryč. A komunikace v angličtině je v Číně složitá. Málokdo vám tam rozumí. A Bořek jako správný manžel chce mít jistotu, že je jeho rodina v pořádku.“

Jistě, ovšem Amerika je také daleko od českého prostředí.

„Jenže v Americe, pokud Bořek odletí na zápasy, bude Kamila v klidu. Postará se o sebe případně sama, nebude potřebovat překladatele. Navíc tam bude mít s sebou své blízké příbuzné a ve Filadelfii je početná česká komunita.“

Včetně hokejistů Flyers, takže Bořek má o kamarády postaráno.

„Přicestoval do Filadelfie ve stejný den jako brankář Petr Mrázek, se kterým se zná z naší firmy. Dočky si sehnal telefon na Kubu Voráčka a další Čechy. Filadelfie je sportovní město, všechny stadiony jsou u sebe a hráči můžou chodit v komplexu na zápasy kolegů. Bořek je tam spokojený. S Kamilou si vybrali apartmán v centru města a do New Yorku i Washingtonu to mají zhruba hodinu a čtvrt vlakem.“