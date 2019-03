Televizní show OKTAGON PROJEKT Y: Casting na Slovensku!

„Vybereme to nejzajímavější. Zlatý grál, který vy budete sledovat. Když změníme jeden lidský život k lepšímu, bude to úspěšná série,“ těšil se Novotný na slovenský casting, do něhož dostalo pozvánku jedenáct dívek a žen.

A bylo z čeho vybírat. Menší, větší, silnější i křehčí! „Plán, že se tady všechny baby pobijí a postoupí ta, co jediná zůstane naživu, nevyšel,“ pokrčil rameny Neruda.

Na rvačky tak nedošlo. Zato se slečny, z nichž jen dvě postoupily dál, fotily a povídaly, co by asi tak udělaly, kdyby právě na ně dvojice gentlemanů ukázala a ony pak soutěž předčasně vzdaly. „Musí to být pro vás i pro nás něco motivačního. Mělo by vás to setsakra štvát, kdybyste to musely splnit,“ nabádal Novotný dívky, aby měly za každých okolností silnou vůli.