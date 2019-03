OKTAGON PROJEKT Y - 2. díl: Sexy bojovnice v tréninku. Až přijdu domů, umřu!

K celkovému vítězství stačí Petře Batthyanyové (25), Kateřině Klinderové (26), Evě Borodáčové (29) a Ivaně »Ivy« Haškové (18) drobnost; vyhrát dvě řeže. Červencové semifinále v působivých kulisách štvanického centrkurtu v Praze a zářijové finále v Bratislavě! Je před nimi kopec práce, z něhož začaly opatrně ukrajovat první dílky.

Trenéři u nevinných duší teprve odhadují jejich ambice. „Bude s tím hodně práce. Chci, aby se do toho dostala a bavil ji jak boj na zemi, tak postoj,“ přeje si mentor Batthyanyové Ilja Škondrič.

On i ostatní kouči svým hvězdičkám šijí program na míru. „MMA trénink, malinký volno a hned silové tréninky. Takhle to bude probíhat pořád až do prvního zápasu,“ nastínila teprve usměvavá juniorka Ivy Hašková

Stejně jako její kolegyně se učí základy bojového umu od píky. A přestože vypadá jako křehká princezna, její nasazení je docela inspirativní. „Je fakt šikovná. Na to, že nikdy bojový sport nedělala, tak se učí rychle a skvěle se hýbe,“ dočkala se pochvaly od svého kouče André Reinders.

Čtveřice odhodlaných žen dostává opravdový záhul. Odřeniny a modřiny jsou jejich denním chlebem. Předzápasový přípravný proces totiž není žádná sranda. „Pojedu domů, uvařím si krabičky… A umřu,“ řekla vyčerpaná podnikatelka Kateřina Klinderová.

A bude hůř!