OKTAGON PROJEKTU Y - 11. díl: Kvůli MMA přišla o zaměstnání!

● Je to reality show ze světa ženského MMA, kterou pořádá organizace OKTAGON.

● Ze 400 zástupkyň něžného pohlaví byly vybrány čtyři ženy (2 Češky a 2

Slovenky), které čeká několik perných měsíců pod dohledem trenérů. Z dam, které nikdy nezápasily, se stanou bojovnice v kleci.

● Česko reprezentují studentka Ivy Hašková (19) a bývalá manažerka nočního klubu Kateřina Klinderová (27). Slovensko pak novinářka Petra Batthyanyová (25) a právní koncipientka Eva Borodáčová (30).

● Holky se poprvé naostro poperou v semifinálových zápasech (Klinderová vs.

Borodáčová a Hašková vs. Batthyanyová) 27. července na galavečeru na pražské

Štvanici, kde vystoupí i Karlos Vémola (v prodeji zbývá už jen posledních pár vstupenek, zakoupit je můžete na www.ticketportal.cz).

● Vše vyvrcholí 14. září finálovým soubojem na akci OKTAGON14 v Bratislavě.