Bláznivý den Krmenčíka: tři góly a strach o rodinu! Po bouračce auto na odpis, napsal

Aplaus a polibky

Ale popořádku. Střelec »Krmelec« nasázel v ligovém mači Mladé Boleslavi (6:1) hattrick a posílal svým holkám na ochoz polibky. Měl kliku střelce a i v tom, že ho sudí Příhoda neposlal předčasně pro sprchový gel za klukovské dupnutí na nohu protihráče Chaluše. Po zápase se vezl na vlně aplausu, vzal svoji pětiměsíční princezničku Claudinku premiérově na hřiště, a při rozhovoru dokonce i před kameru a mikrofon televize. Užíval si to, ale pak přišel zádrhel.

Auto na odpis

Zhruba hodinu po mači vyběhl zadumaný Michael z útrob stadionu ve Štruncových a na zvolání fanynky: „Gratuluju, Míšo,“ v letu odpověděl: „Děkuju, spěchám.“ V té chvíli zřejmě už věděl, že Denisa měla cestou do Prahy nehodu. Jeho rozkošná choť ji potvrdila na Instagramu obrázkem auta a slovy: „Moc děkuju všem za optání. Nic se nám nestalo a všichni jsme v pořádku. Míša si asi ve strachu pustil pusu na špacír celou Plzní.“

No pustil, protože jako táta a manžel holt ten strach měl. Naštěstí to odskákaly jen plechy káry a Michael Krmenčík mohl do éteru sociálních sítí s úlevou vyslat lehce žertovnou zprávu: „Holky jsou v pořádku. Jen ťukanec, auto na odpis."