Příběh sličných grid girls ve formuli 1. Od šatů až po plavky

Důvodem „vykázání“ krásných žen ze startovního roštu byly celospolečenské debaty o sexismu. Podle marketingového šéfa F1 Seana Bratchesa byl tento zvyk v protikladu se společenskými normami dnešní doby. „Nemyslíme si, že tato praxe je vhodná pro F1 a její nové i staré fanoušky,“ uvedl Bratches pro oficiální web f1.com.

Na začátku byla Japonka

Tradice takzvaných „grid girls“ přitom sahá až do 60. let minulého století. Průkopnicí tohoto fenoménu byla modelka a zpěvačka Rosa Ogawová, kterou proslavila reklamní kampaň pro japonskou rafinérii Cosmo Oil. Jako první prezentovala vícero značek přímo na závodech, k čemu dopomohla i skutečnost, že byla vdaná za pilota týmu Toyota, Kawaia Minoru. Při této příležitosti byla oblečena do tradičních šatů. Následně si firmy uvědomily marketingovou sílu spojení krásných žen a nejsilnějších motorů. Tento koncept se rychle rozšířil nejen do USA a Velké Británie. Spojení bohatství, rychlosti a nebezpečí s krásnými ženami přispívalo postupně k zvyšující se popularitě efjedničky po celém světě.

Éra přiléhavých materiálů

V průběhu 70. let se výrazně změnilo do té doby konzervativní oblečení „grid girls“ ve světě F1.Tradiční sváteční šaty nahradily přiléhavé materiály, aby co nejvíce zvýraznily ženské tělo. Oblečení z materiálu lykra a kozačky až po kolena se staly neoficiální uniformou modelek při závodech Formule 1. V 70. letech, když začalo jít v závodech skutečně o život, byly „grid girls“ posledními ženami, které piloti před startem viděli. Po úspěšném zvládnutí závodu byly zase první, které mohly pilota obejmout. Mezi největší sukničkáře a zároveň idola žen v tomto období patřil britský mistr světa James Hunt (známý také z kasovního trháku Rivali jako velký super Nikiho Laudu). Nejedna z krásek na startu měla skončit v jeho, nebo v náruči dalších pilotů.

Méně látky, víc kůže

V období 60. a 70. let šlo v případě „grid girls“ o pěkné ženy ve smyslu skvělé postavy a pěkných tváří. Ale modelky měly stále zahalenou většinu těla. Změnu v tomto případě přinesly až 80. léta, v kterých padly jakékoliv zábrany. Platilo jednoduché pravidlo: čím méně látky na těle, tím lepší odezva. Zároveň už tyto modelky nebyly reklamním poutačem konkrétních značek, ale tvořily propagaci jednotlivým okruhům a týmům. Začalo platit staré známé – nahota/spoře oděná těla žen prodávají. Mezi nejodvážnější průkopníky této odvážné prezentace patřila Velká Británie.

Brána do showbyznysu

V dalším desetiletí povolání krásné ženy v F1 umožňovalo vstup do světa showbyznysu. Dokonalým příkladem je britská modelka Katie Price, která pracovala pro stáj bývalého pilota F1 a majitele týmu Eddieho Jordana. Od té doby jí zůstala přezdívka Jordan. „Motoristické závody jsou velmi komerční investicí a tyto investice se vám musí vrátit. Potřebovali jsme se ukázat,“ vzpomíná na angažování sexbomby (a manželky zpěváka Petra Andreho) Eddie Jordan. To už se jeho děvčata prezentovaly také v plavkách. Kromě Priceové odstartovaly v této pozici další slavné modelky jako Melinda Messagerová a Emma Nobleová.

Ženy nahradí děti.

Se spoře oděnými kráskami na startu je od této sezóny konec. Vedení Formule 1 si ve spolupráci s Mezinárodní automobilovou federací (FIA) pravděpodobně vzalo příklad z fotbalu. Od letošního roku totiž budou elitní piloty v čele s obhájcem titulu Lewisem Hamiltonem provázet na startu nadějní automobiloví závodníci. Děti budou vybírat národní motoristické federace zemí, v kterých se Velká cena uskuteční. Místa jim mají být přidělována jako odměna za výsledky v juniorských závodech, případně se mají losovat. „Pro ně, ale i pro jejich rodiny, to bude nezapomenutelný zážitek. Inspirace, aby dále závodily, trénovali a učily se,“ říká šéf marketingu F1 Bratches.