Pastrňákovi přijela do Ameriky jeho divoška: Hurá do švédské jeskyně!

Hned si spolu vyrazili na halloweenskou párty, když se vyfikli za dokonalé neandrtálce. „Můžeš mi ukázat tvoji jeskyni?“ napsala sličná Rebecca na sociálních sítích k jejich společnému snímku a fanoušci se hned začali dohadovat, kdo z nich vlastně tuhle otázku položil...

Švédská kráska se v převleku ani nemusela moc přetvařovat, vždyť ona pěknou divoškou je. Pracovala v nočním klubu ve Stockholmu, tuze ráda se producírovala ve spodním prádle, které i prodávala.

Do jejích hlubokých očí se ale zakoukal »Pasta« a teď si sexy blondýna maluje, že sekne s prací v restauraci a co nevidět z ní bude profesionální partnerka. Sotva by našla lepší partii. Česká hokejová superstar loni podepsala šestiletý kontrakt na 900 milionů korun!

Jenže pozor, Rebecca se musí osvědčit. „Soustředím se jen na hokej, nic jiného mě nezajímá,“ opakuje Pastrňák. Pokud mu v její přítomnosti zvadne forma a bude se na ledě trápit, dost možná vezme kyj a vyžene Švédku ze své bostonské jeskyně...