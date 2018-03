Snowboardistka Samková si bude po náročné sezóně užívat: Utratím teď pěknou sumičku

Byla to pro ni velice náročná sezona a nyní nastal čas odpočinku. Snowboardistka Eva Samková plánuje v létě vyrazit do světa, aby dobyla baterky. Bude tak muset pořádně provětrat bankovní konto.

„Pojedu na dovolenou za kamarádkou do Ameriky, kde budu jen tak chodit a vejletit. Pak chci ještě jet trénovat na Nový Zéland. To bude taky slušná sumička. Budou tam závodit naši mladý na juniorském mistrovství světa, tak je tam i povzbudím a pomůžu jim při tréninku. Vyhrála jsem tam první juniorské mistrovství světa a mám to tam hodně ráda,“ odkryla plány Samková a prozradila, za co dál bude utrácet.

„Chtěla jsem si koupit saxofon, ale ten už mám od trenéra. Pak taky můj kůň Pepin sežere dost peněz. Není závodní, že by něco sám vydělal. Je rád, že je rád chudák. Je ze všeho vystresovanej,“ smála se dvojnásobná olympijská medailistka, která nyní plánuje, že konečně oslaví úspěch z Pchjongčchangu.

„Sice jsme tam tak trošku slavili, ale byla jsem hodně unavená. Na olympiádě jsem po tom ještě trochu trénovala… Když už jsem byla doma ve Vrchlabí, tak jsem byla pořád unavená a čekaly mě navíc ještě další závody Světového poháru, takže to oslavím až teď po sezoně.“