Sexy tělo... i bez nohy! Porazila rakovinu, sbírá medaile a dodává odvahu ženám

Do 14 let byla Brenna nadějnou gymnastkou. Pak ovšem zasáhl osud v podobě rakoviny, kvůli které přišla o nohu...

Svému sportu Brenna Huckabyová dávala všechno, jako gymnastka byla úspěšná na celoamerické úrovni a měla našlápnuto k mezinárodní kariéře. Jenže pak zasáhl krutý osud. Dodnes si prý Brenna vzpomíná, jak jí trenér vytýkal při některých cvicích nedopnuté koleno pravé nohy. Snažila se, jak mohla, hodiny se trápila, ale stále to nešlo. To ještě nevěděla, že jí v pohybu brání nádor.

• Foto Instagram.com/bren_hucks

Nakonec jí maminka dotáhla na vyšetření, které odhalilo osteosarkom, agresivní nádor kostí. Následovala náročná léčba, jíž Brenna zvládala hlavně díky svým blízkým a své bláznivé povaze.

• Foto Instagram.com/bren_hucks

„Někdy je jediná možnost, jak přečkat životní průser, dělat si z toho srandu,“ píše Huckabyová na sociální síti u fotky z období, kdy bojovala s rakovinou. „Dobře, tohle říkám jen proto, abych zakryla, jak moc velký blázen jsem. Tohle je moje fotka s rakovinou a rukavicí na hlavě,“ dodává pobaveně.

A svůj boj nakonec zvládla - rakovinu přežila, i když jí museli amputovat celou nohu. Tady začíná její nový život. Nebylo to jednoduché, ale i s pomocí milujících rodičů to zvládla. „Nejdřív jsem se učila přeprogramovat své myšlení. Když jsem třeba viděla sportovce, který je lepší než já, doslova jsem se v duchu nutila říkat co můžu, než to, co nedokážu,“ popisuje.

Brzy prý zjistila, že gymnastky bez s amputovanou nohou žádné nejsou. Nicméně prý na internetu po hodinách hledání našla jednu roztleskávačku s podobným osudem. A dodnes jsou kamarádky. Věděla, že musí hledat novou životní náplň.

A poté, co vyzkoušela ledacos od plavání po fotbal, se poprvé postavila na snowboard. V 15 letech. Hned prý věděla, že to je ono. A pak už to šlo rychle. Po čtyřech letech vyhrála své první mistrovství světa. V roce 2017 se stala šampionkou ve snowboardcrossu i speciálním slalomu, v obou disciplínách pak získala zlato i na paralympiádě 2018 v Pchjongčchangu. To vše ve svých 22 letech.

Navíc právě na snowboardu potkala svého budoucího manželka, se kterým má rok a půl starou holčičku Lilah. „Nezáleží na tom, co vám život hází pod nohy, musíte jít dál. Možná to teď nevidíte, ale na konci tunelu je světlo. Může být jiné, než na jaké jste zvyklí, a to je v pořádku. Protože pak můžete opět nají sami sebe a vrátíte se lepší a silnější než před tím,“ vzkazuje Brenna všem, kteří si procházejí těžkým obdobím.

Je to vaše kůže!

Sama toho stihla opravdu hodně. Ještě před paralympiádou se stala první paralympijskou sportovkyní, která nafotila snímky pro prestižní americký magazín Sports Illustrated.

„Tohle focení nebylo jednoduché, nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Je tak moc moc moc zřídka k vidění ženu s hendikepem sexy ve veřejném prostoru. Jsem tak hrdá, že to můžu pomoci změnit. Měly byste se cítit ve své kůži sexy. Je to VAŠE kůže. A tady jsou fotky s hodně velkou částí mé kůže,“ napsala si Brenna k fotkám, kde pózuje na pláži jen v plavkách.

„Chci inspirovat mladé ženy, aby se dokázaly bránit a stát si za tím, čemu věří,“ vyznala se pak na Mezinárodní den žen zřejmě po nějakém nepříjemném zážitku, kdy se cítila šikanovaná a ponížená.

„Ale pak jsem si začala uvědomovat, že jsem lidská bytost, že jsem stále silná a můžu tu sebevědomě napsat, že nic podobného už nikdy nepřipustím. Už se nikdy nebudu cítit jako méněcenná. Budu držet svoji hlavu vztyčenou a už nikdy takové zacházení nepřijmu od muže ani ženy. A to je to, co chci i od vás. Chci, abyste se poučily ze svých chyb a zkušeností a nepřipustily, aby se mohly opakovat. Vy jste silné. Vy jste mocné. Vy máte hlas. Vy jste síla. Takže až vás příště bude někdo znevažovat, řekněte si tato slova a nenechte se srazit zpátky,“ vyzývá.

Její příklad ukazuje, že to jde...