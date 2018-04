Porno místo fotbalu! Nadějný hráč chce zbohatnout díky sexu: Pořád tvrdý

Už toho měl dost. Italský fotbalista Davide Lovinella (24) se snažil prosadit jako profesionální hráč. Uplatnění ale našel jen ve 4. nejvyšší soutěži v Itálii. Tak se rozhodl zbohatnout jiným způsobem. Přihlásil se do porno akademie v Budapešti a bude hrát ve filmech pro dospělé.

Uvědomil si, že není tak talentovaný, aby vydělával miliony fotbalem. Lovinella to dotáhl do italské Serie D, což je 4. nejvyšší soutěž. Velký prostor dostával v týmu Calcio Pomigliano, ale plat nebyl podle jeho představ.

Rozhodl se tak opustit rodnou zem a vyrazil do Maďarska. Přesněji do Budapešti, kde „studuje“ na Siffredi Hard Academy. Univerzitě pro pornoherce, kterou založil jeho krajan a známý erotický umělec Rocco Siffredi.

Z fotbalisty Davide Lovinella se tak stal pornoherec s uměleckým jménem Davide Montana. „Je to jiné, než jít spát se svým partnerem. Musíte tvrdě pracovat a především být pořád tvrdý!“ řekl Lovinella a prozradil, že by si chtěl v novém působišti najít i fotbalový tým, kde by mohl hrát.

