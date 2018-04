Manželka hokejisty Kovalčuka po 4 dětech: Se svým tělem provedla něco neskutečného!

To je postava po čtyřech dětech! • Instagram

Která z žen by po čtyřech dětech chtěla mít postavu jako manželka legendárního ruského hokejisty Ilji Kovalčuka (34)? Každá! Krásná Nikola udivuje na fitness soutěžích fantastickým sexy tělem a sbírá poháry.

Také Kovlačuk, jenž momentálně hraje v Rusku KHL za Petrohrad, si jako spousta sportovců nabrnkl krásnou šťabajznu. Psal se rok 2004, Nikola se tehdy proslavila v hudební skupině Mirage, ale hned, jak se s Iljou sblížila, prakticky skončila.

Zhruba rok od prvního rande se vzali a z pódií se přesunula k plotně i výměně plenek. Dnes už má na krku čtyři prcky – syny Toma a Filipa a dcery Caroline s Evou. Důvod k tomu, aby na sobě tvrdě pracovala, jinak by se na ní všechny ty porody mohly zle podepsat.

Vybrala si kulturistiku a to, co udělala se svým tělem, je něco neskutečného! Nedávno dokonce vyhrála titul Miss Bikini Fitness. „Jak nádherný je na tebe pohled,“ rozplýval se na sociálních sítích šťastný Kovalčuk, když se dozvěděl, že jeho žena strčila všechny soupeřky v soutěži do kapsy.

Ruský hokejový reprezentant a bývalý hráč Atlanty a New Jersey v NHL byl na ženu hrdý. „Blahopřeju, zasloužíš si to!“ dodal v napsaném textu. Holt tvrdá dřina se vyplácí…