Kočička českého hokejisty se loučila se svobodou: Sexy rajdy v Las Vegas!

Obvykle to bývá naopak. Chlapi řádí v Las Vegas a ženy dávají svobodě poklidné sbohem. Jenže to není případ lásky hokejisty Jakuba Kindla (31). Jeho Aferdita zapíjela rozlučku se sexy kamarádkami přímo ve »Městě hříchů«! A znáte to, co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas…