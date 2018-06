Řádění s golfistou Woodsem zapomenuto: Lyžařka Vonn šokovala, s kým to chodí?

Lindsey si dává do těla. • Profimedia

Pohled na pozadí americké lyžařky stál za to • Profimedia.cz

Lyžařka Lindsey Vonnová už se těší, až se takhle rozběhne do vody. Na dovolenou si ale musí ještě pár týdnů počkat. • Instagram

Opalování, tulení se k příteli, ale taky cvičení, to byla dovolená lyžařské hvězdy Lindsey Vonnové. • Facebook, Instagram

Lindsey si dává pořádně do těla • Instagram

To je nová zamilovaná sportovní dvojice. • ČTK

Přišla na předávání hudebních cen CMT a šokovala tím, koho si přivedla! Obrovského hromotluka tmavé pleti. Tulili se k němu, objímala ho… Americká lyžařka Lindsey Vonn (33) má nového chlapa. Mnozí by to neřekli, ale patří mezi nejlépe placené hokejisty v NHL.

Rozpustila blonďaté vlasy, vysportované tělo oblékla do stylových červených společenských šatů a do ruky uchopila zlaté psaníčko. Fotografové mohli na Lindsey objektivy nechat, ale to samé se dalo říci o jejím partnerovi.

Na scéně vedle světoznámé lyžařky se totiž objevil ranař P. K. Subban. Bývalý parťák Tomáše Plekance z Montrealu, který už dva roky obléká dres Predátorů z Nashvillu, bere ročně 11 milionů dolarů (asi 238 milionů korun). Právě ve městě v Tennessee se novou láskou pochlubil!

Šokující novinka okamžitě obletěla celý svět a na sociálních sítích se několik dní spekulovalo, jak to doopravdy mají. Ani jeden ze zaláskovaných sportovců oficiální vyjádření nepodal, ale svědci People magazínu potvrdili, že tvoří pár.