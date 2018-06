Hvězdy křtily fitness centrum. Pot a dřinu okusil olympijský šampion i vítěz Velké ceny MotoGP

Český motocyklista Lukáš Pešek si dal ve fitness centru F45 pořádně do těla • Československý Lev

Originální kruhový trénink, kterým je sportovní franšíza původem z Austrálie oblíbená u řady světových celebrit, dal výběru celebrit pořádně zabrat. „Připomněl jsem si aktivní kariéru, zároveň ale také to, že jsem posilování neměl nikdy moc v lásce. Byla to pěkná dřina,“ přiznal s úsměvem bývalý útočník Martin Procházka. Olympijský šampion z Nagana a všichni ostatní ale předvedli skvělý výkon a cvičení zahrnující víc jak 26 stanovišť v pořádku dokončili.

Nynější televizní hokejový expert Procházka měl však podle svých slov co dělat. „Já jsem nebyl tréninkový typ ani při hraní, natož nyní, kdy nemám vůbec čas na sportování. Návštěva tohoto fitka mě ale přiměla, abych o nějakém cvičení přemýšlel,“ smála se kladenská legenda v pořádně zpoceném triku.

Otevření nového sportovního studia velice uvítal motocyklista Lukáš Pešek. „Tento tréninkový koncept moc dobře znám ze zahraničí a jsem rád, že se konečně dostal i do Česka. Trenéři tu mají skvělý přístup ke cvičícím. Je to něco úplně jiného než běžné fitko. Určitě si do F45 půjdu opět někdy s radostí zacvičit,“ chválil fitness studio vítěz Velké ceny Číny a Austrálie.

Celé slavnostní zahájení moderovala česká herečka Veronika Petrová a značně jí zaujaly cvičební metody nového sportoviště. „Věřím, že si do F45 najde cestu hodně lidí. S prominutím, tento koncept má koule. Některé cviky mě hodně překvapily. Člověku to dá jistě pořádně zabrat, ale rozhodně bych to nesrovnávala s vojenským výcvikem v Izraeli, který jsem podstoupila,“ řekla věčně usměvavá moderátorka.

Vedle slavnostního křtu se povedlo Československému Lvu vydražit dary, které pro dobré účely věnovali osobnosti jako třeba legendární hokejový brankář Dominik Hašek, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová či Radko Gudas, hokejový tvrďák z NHL.

Oficiální uvedení sportoviště do provozu velice potěšilo Terezu Sejkotovou, organizátorku sportovního studia F45. „Jsem moc ráda, že dorazilo tolik známých lidí. Od každého jsem slyšela, že byli spokojení a jak se zdá, budeme se tady společně vídat zřejmě častěji,“ prozradila jedna ze zakladatelek pražské pobočky.