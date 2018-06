Pro lyžaře Millera je utonutí dcery (†1) další ranou. Už ztratil i bratra (†29)

Čtyřnásobný mistr světa a šestinásobný medailista z olympijských her byl s manželkou Morgan Beck (31) a holčičkou Emeline Grier na návštěvě u sousedů. Jenže přátelská sešlost skončila katastrofou. Holčička jim spadla do vody, a i když záchranáři dělali, co mohli, zemřela. Nepomohl ani rychlý převoz do nemocnice v nedalekém Orange County.

„Jsme naprosto zdevastovaní. Ani za milion let by nás nenapadlo, že budeme muset čelit takto obrovské bolesti,“ truchlí rodiče nad ztrátou své princezny. „Její láska, světlo a duše nikdy nebudou zapomenuty. Naše malá holčička milovala život a prožívala ho naplno každý den,“ dodali v emotivním vzkazu na Instagramu.

Emeline byla už čtvrtým Bodeho dítětem. Se současnou manželkou má tříletého chlapečka Edwarda Nashe, z předchozích vztahů pak dceru Neesyn Dacey (10) a syna Nathaniela (5).

Tragédie provází Millera celý život. Před pěti lety jeho láska Morgan potratila, krátce nato zemřel jeho bratr Chelone (†29). Teď se musí vyrovnávat s další bolestnou ztrátou, brzký odchod milované princezny nebude lehké překonat.

Sebrat by se ale měl velikán sjezdovek co nejdříve, už brzy ho totiž čeká další výlet do porodnice. Doufejme, že se mu tragický osud vyhne obloukem…