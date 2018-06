Snowboardistka Samková: Holky jsou soutěživé, ale nemají ego jako chlapi

Jak nejraději odpočíváte?

„Ráda si lehnu na gauč, ale aktivní odpočinek mě baví víc. Mám koně, jezdím na kole, chodím do posilovny a hodně času strávím na longboardu. Je to skvělá příprava na zimu, protože na longboardu se dá hodně zlepšit technika.“

V čem vám longboard pomáhá?

„Abych se lépe naučila pumpovat mezi boulemi, což je přesně ten pohyb, který nám přidává na rychlosti. Na longboardu je to o dost těžší, protože ho na rozdíl od snowboardu nemáme přivázaný na nohách. Snadno tě vytrestá, když něco neuděláš správně.“

Dokážete na stupnici od 0 do 10 srovnat, jak moc je nebezpečné závodit na snowboardu na longboardu?

„Pokud pominu případy, že někomu uletí prkno a trefí tě do kotníku, longboarding je v podobě Feel The Wheel určitě bezpečnější, protože se moc neskáče. Dala bych čtyřku až pětku. Můj zimní snowboardcross je tak na osmičku. Všechno se děje v mnohem větších rychlostech, létá se vysoko a pády bolí.“

Jak se na závodění na longboardu dívají vaši sponzoři? Nemají strach, že se zraníte?

„Tím, že mám prkno jako součást letního tréninku, jsou s tím úplně v pohodě. V létě takhle jezdíme i s dětmi na pumptracku v rámci prázdninového kempu.“

Stíháte trénovat i děti?

„Malé zájemce o závodění ve snowboard crossu připravujeme na All Board Campu, kde si děti vyzkouší různé boardové sporty. Funguje to jako super průprava na zimu.“

Jsou na sebe holky v trati ohleduplnější než kluci, nebo si jdou taky po krku?

„Holky jsou taky soutěživé, ale tím, že nemají takové ego a nemusí si nic dokazovat, dokáží se někdy i navzájem pustit. Taky jsem to tak dřív dělala. I když na Feel The Wheel jsou kluci fajn a berou to sportovně.“

Na co se nejvíc těšíte na závodě Feel The Wheel?

„Je to originální závod se super náladou. Není to žádná mega akce pro davy a navíc je to mimo Prahu na louce. Už v minulosti se ukázalo, že všechno funguje, i když zrovna nevyjde počasí. A longboarding v boulích je vlastně můj sport, jenom trochu modifikovaný, takže se moc těším. Nejlepší jsou vždycky finálové rozjížďky, které zvednou každého. Michal Maroši umí udělat skvělé akce zakončené výbornou afterparty. Pro mě určitě jedna z nejpříjemnějších ‘povinností’ letošního června.“