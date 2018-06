Ruská politička varuje krajanky: Dejte pozor, ať vás neoplodní fanoušci z ciziny

Netradiční výzvu dostaly ruské ženy a dívky. Vedoucí parlamentního výboru pro rodinné záležitosti Tamara Plentěvová upozornila své krajanky, aby si dávaly pozor při neformálních vztazích se zahraničními fotbalovými fanoušky. Pokud by neplánovaně otěhotněly, mohly by pak být jejich děti bez otců.

Letmé vzplanutí může skončit nechtěným početím. Ruští zákonodárci upozorňují tamější ženy, aby se měly během MS ve fotbale na pozoru. Většina návštěvníků šampionátu budou muži, kteří si budou chtít užít nejen zápasy na stadionu.

Sex bez závazku by se nakonec mohl stát závazkem na celý život. „Děti trpí, když zůstanou pouze samy s matkou." Ale ideální podle ní není, ani pokud nejde jen o chvilkové známosti. "Když by si naopak někdo vzal Rusku za ženu, tak to také může přinést mnoho problémů. Čím dál více Rusek si stěžuje, že pak přišly v zahraničí o právo na výchovu svých dětí,“ upozornila ženy vedoucí parlamentního výboru pro rodinné záležitosti, Tamara Plentěvová v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Govorit Moskva.