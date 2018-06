Kočky z východu! Rusové maskují nedostatky během MS sexy ženami

Radost ruských fotbalistů po jedné z branek do sítě Saúdské Arábie • Reuters

V Soči je také na co se dívat • Profimedia.cz

Do fotbalového šampionátu Rusko investovalo v přepočtu 240 miliard korun. Přesto vozový park hromadné dopravy v některých pořadatelských městech je v tristním stavu. Mnohé autobusy či tramvaje jsou staré více jak 40 let. Pro MS však dostaly alespoň nový nátěr. Stejně je to i budovami. A jak Rusko maskuje tyto nedostatky? Sexy dívkami!