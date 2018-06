Partnerky nejhvězdnější trojice jsou poměrně známé. Krásné opálené ženy s vymazleným tělem, za kterými se muži všude otáčí. Svítí na reklamách, jejich současným či bývalým povoláním byla role kolem modelek.

Ale ani další fotbalové idoly z ruského šampionátu nezůstávají pozadu! Představíme třeba ženy Roberta Lewandowského, Antoina Griezmanna, Mesuta Özila nebo třeba zářící star Liverpoolu Mohameda Salaha.

Tak už na nic nečekejte a mrkněte do galerie. Stojí to za to!