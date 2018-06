Extrémní tribuny na MS poprvé v akci. Klepaly se mi nohy, popsal svědek

Vyvraždění carské rodiny, ke kterému došlo před sto lety právě v metropoli na Urale, tenhle stánek nepamatuje,ale ze sovětských dob zažil hodně. Stadion byl postaven v roce 1957, a když pořadatelé hloubali, jak ho pro MS rozšířit při zachování původních zdí, přišli s neortodoxním řešením.

Kapacitu 23 000 míst navýšili o dalších 12 tisíc sedaček, jak požaduje FIFA, pomocí dočasných tribun vystrčených zcela mimo stadion.

„Když jsem stál nahoře, nohy se mi úplně klepaly. Výhledy jsou spektakulární, ale opravdu nechcete moc skákat radostí, když váš tým dá gól,“ popisuje zážitek po vystoupání 250 schodů na vrchol jedné ze dvou montovaných tribun Iain Axon, spolupracovník agentury Reuters.

Lešenářská konstrukce se totiž tyčí do výšky 35 metrů, což představuje asi 14 pater domu. Výhled na hřiště je úchvatný, a pakliže chytnete místo v poslední řadě, nebo aspoň na kraji, pak nejen tam.

„Z vrchu je krásně vidět na město,“ směje se škodolibě Oleg Gak, architekt projektu.

O výjimečnosti »externích« tribun, které nejsou nijak chráněny před rozmary počasí, svědčí i to, že včera byly téměř zcela zaplněné. Jejich vrchní střed slouží jen domácím fanouškům, kteří za lístek na ně zaplatí 1280 rublů (453 Kč). Cizinci můžou jen do krajních a spodních sektorů, a to minimálně za 105 dolarů (2330 Kč).

Vzhledem k tomu, že lupeny na hlavní a protější tribunu, které byly při duelu Uruguay – Egypt poloprázdné, stojí 550 dolarů (12 200 Kč), asi není divu, že leckdo překonal strach z výšek.