Vstoupila do klubu bez podprsenek: Jágrova Veronika rovnou přidala důkaz!

Začalo to parádním sexy představením v plavkách na lodi a pokračovalo to až do rudých bikin s nápisem – klub bez podprsenky. Dovolená hokejisty Jaromíra Jágra (46) a jeho milované Veroniky (27) v Las Vegas je opravdu povedená. Nevěříte? Blondýnka přidala pár důkazů!

Ona miluje Ameriku, on zase Las Vegas, kam si jezdí téměř každé léto odpočinout. Dohromady to znamená ideální spojení. Když k tomu Jaromír přidá výlety po okolí třeba do národních parků, jeho milá je pak »k neudržení«.

Nadšená, vysmátá a s vyčištěnou hlavou má Veronika provokativní nápady. Na sociální síti se vyfotila v plavkách s odvážným nápisem, že to jde i bez košíčků. Modelka pak na sociální síti vše zdokumentovala. S jejím vypracovaným tělem a fotogenickými pohledy do středu objektivů jde o dokonalou harmonii.

„Las Vegas má dva světy a já si to tady zamilovala až teď při čtvrté návštěvě. To protože poznávám i tu druhou stranu Vegas,“ přiznala Veronika, že předtím trávila s Jágrem čas hlavně ve městě. No, byla to škoda, když se nemohla ukázat v plné parádě!