Fanynky po světě touží navázat na sexy průkopnici MS: Balóny, kam se podíváš!

Nissu Cauti (29)

Peru Přezdívá se jí přítelkyně peruánského nároďáku a její nápis na poprsí »Co je moje, je i tvoje« mluví za vše. Navíc vršek si prý svléká vždy, když Peru vstřelí gól, což se však proti Dánsku nestalo. Nissu Cauti se přezdívá přítelkyně peruánského nároďáku. Na prsou má napsáno - co je moje, to je tvoje. • Foto Getty Images Suzy Cortez (28)

Brazílie/Argentina Před třemi lety vyhrála v Brazílii soutěž Miss Bumbum o nejkrásnější zadeček. Palce ale nedrží jen krajanům. Slabost má totiž pro více hráčů Barcelony včetně Messiho, a tak je k vidění i s argentinskou vlajkou. Suzy Cortez vyhrála před třemi lety v Brazílii soutěž Miss Bumbum o nejkrásnější zadeček. • Foto Instagram Ana Braga (36)

Brazílie Ač žije v Americe, na první pohled je zřejmé, kde jsou kořeny této Playmate a komu drží během mistrovství světa palce. A své preference odhaluje dokonce i při tak rutinní činnosti, jako je tankování benzínu. Ač žije Ana Braga v Americe, fandí tato Playmate Brazílii. • Foto Instagram Katrine Maria (26)

Dánsko Prý je nejkrásnější fanynkou Manchesteru United. Pro Angličany však bude zklamáním zjištění, že v Rusku přeje jinému týmu. Jelikož pochází z Faerských ostrovů, které spadají pod Dánsko, její volba je jasná. Maria Liman (24)

Rusko Jestli ruský mančaft udrží tempo z prvního zápasu se Saudskou Arábií (5:0), máme se na co těšit. „Čekám další vítězství. A vy pak další odhalené fotky,“ slibuje na svém Instagramu Playmate Maria. Jestli ruský mančaft udrží tempo z prvního zápasu se Saudskou Arábií (5:0), máme se na co těšit. Maria Liman je připravena ukázat vše! • Foto Instagram