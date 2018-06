Ostré zahájení přípravy fotbalové Sparty: Hráč zajel do trenéra!

Na soupisce se skví pětatřicet jmen, reprezentanti Stanciu, Nita, Ben Chaim a Šural se připojí až ve čtvrtek a už včera to byl na Letné docela hukot. Navrátilec z hostování ve Zlíně Daniel Holzer zajel do trenérského asistenta Radoslav Kováče, až zaúpěl bolestí. A to si šel »Kovy« jen tak začutat s mančaftem...

Posily? S rudými začali trénovat ghanský útočník Benjamin Tetteh (20), kterého Sparta kupuje z Boheminas, a gólman Milan Heča (27), jenž přestoupil ze Slovácka. „Snažíme se přivést ještě dva hráče do základní sestavy, takže se věci jako každý rok táhnou,“ řekl sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.