Nedvěd hvězdou i doma: 24 let se ženou, život v Itálii a děti na odchodu!

Mají hrdé děti, které se k rodičům hlásí ze všech koutů světa. Slečna Ivana posílá pozdravy z vysoké školy ve Švýcarsku, kde studuje. Pavel junior tátovi splnil sen tím, že s ním nastoupil v jednom týmu. V rodné Skalné si kopli v I.B třídě, ale k vítězství to bohužel nevedlo (1:4).

Možná to bude také proto, že synáček nekráčí v otcových stopách. „I když spolu hrajeme každý týden, tak to nebylo to samé. Byl to zvláštní zápas. Fotbalu se ovšem věnovat nebudu, možná zůstanu u sportu, ale to teprve uvidím. Chodím na box a studuju. Zatím jsem na jazykovce, možná se dostanu časem do jiné země. Teprve uvidím, co budu dělat,“ zamyslel se nad budoucností junior.

No a jak si vede Nedvěd s milovanou manželkou? V životě si prošli těžké časy, třeba když v roce 2003 nemohl Pavel hrát finále Ligy mistrů (Juventus padl s AC Milán na penalty), ale i krásné chvíle. S reprezentací má stříbro a bronz z mistrovství Evropy, po kariéře se pak vypracoval do funkce viceprezidenta slavného Juventusu Turín, kde hvězda obléká sako dodnes a jeho milovaná paní je mu stále po boku.

Tak ať vám to společně »kope« ještě spoustu let!