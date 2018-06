Novotný si zatrénoval s Kinclem: Řepku bych mohl fackovat

V listopadu loňského roku si bojovník MMA Patrik Kincl vyměnil sporty s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou. Kincl si zkusil fotbalový trénink, Řepka se zase ukázal v kleci. Když to viděl Novotný, chtěl si to hned vyzkoušet taky. „Od posledního tréninku s Tomášem Řepkou mi denně chodilo tisíce zpráv od Pavla, že by chtěl taky takový trénink,“ zmínil Kincl.

Novotný by jednou rád vyzval k souboji právě Řepku. „Ještě bych nepředbíhal, ale když jsem viděl trénink a fyzické možnosti Tomáše Řepky, tak jsem si uvědomil, že i když jsem ošklivý, tlustý, bez fyzičky a neumím se prát, tak bych ho fackovat mohl. S Patrikem bych asi měl starosti, i když tuším jak na něj,“ uvedlo zlobivé dítě českého bulváru, kterým se sám nazval.

Už úvodní zahřívací trénink dělal Novotnému velké problémy. Skoro nebyl schopný udělat klik, pak se zase nechal unést při cvičení rukou. Když se společně vydali na sparing do klece, Novotný už měl dost, po třech kolech zůstal bezvládně ležet na zemi.

„Máme za sebou už tři kola a na Pavlovi se mi líbí, že to nevzdává. Jeho vůle je opravdu obrovská a těší se do čtvrtého. Ani na moment nezapochyboval o tom, že by to vzdal. To je vůle!“ ironicky komentoval Novotného výkon Kincl.

Když trénink skončil, Novotný si mohl konečně chvilku oddechnout. „Pro mě je fyzicky nepředstavitelný spárovat pět minut, natož bojovat. Bylo to náročný na fyzičku, kterou teda nemám, ale bylo. Klobouk dolů. Potřeboval bych ještě týden potrénovat, abych Patrika dostal na zem,“ rekapituloval trénink kromě jiného hráč pokeru.

Kincl svého tréninkového partnera chválil a zároveň varoval Řepku. „Byl vyrovnaný, v závěru kola už to trošku drhlo a ke konci tréninku se to už docela zadřelo. Nicméně musím uznat, že má talent od pána Boha a nevím, nevím, jak si s tímhle Řepka poradí. Jako ten granát z tý zadní, to není sranda,“ komentoval Kincl sarkasticky.

S Karlosem Vémolou se Patrik Kincl utká na galavečeru XFN 11 ve čtvrtek 28. června v pražské O2 areně. Novotný má jasného favorita. „Chci upozornit pana Vémolu, že až to bude myslet Patrik vážně, tak to bude bolet. Mě to bolelo, i když to vážně nemyslel. Už ve druhém kole v čase 1:40 jsem prosil o ukončení,“ zakončil Novotný.

