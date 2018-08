První transgender rozhodčí v Anglii: Začal pískat ženy, sní o Premier League

Živí se jako taxikář a s manželkou Avril má tři děti. Nick Clark ale nebyl v životě příliš šťastný. Dlouhých třicet let se pral s tím, že je uvězněn v mužském těle. Až nyní si začal říkat Lucy a veřejně odhalil, že je transgender.

„Většinu života jsem to tajila. Teď jsem už ale svá. Snad mě okolí příjme,“ prozradila pro britské noviny Sunday Mirror Lucy Clarková. Poprvé už v sedmi letech cítila, že nepatří mezi chlapce, ale táhlo ji to do dívčího kolektivu. „Necítila jsem se jako ostatní děti. Toužila jsem být v dívčí škole se svou sestrou. Pak jsem ale začala dělat to, co chlapci dělají, a pustila jsem se do fotbalu,“ prozradila Lucy, jak se dostala k milovanému sportu.

Jako poloprofesionální rozhodčí Nick nastoupil ke stovkám utkání. V neděli se na trávníku poprvé objevila Lucy. „Jsem trochu nervózní. Kdyby se najednou objevilo na utkání 200 fanoušků a křičeli na mě, tak nevím, jak budu reagovat,“ vyprávěla před zápasem Lucy.

Nakonec se ale její obavy nenaplnily. Zápas v roli hlavní sudí zvládla skvěle a hru řídila s růžovou píšťalkou v ústech. Lucy pak chválily i fotbalistky. „Byla skvělá, jedna z nejlepších sudí, jaké jsem kdy zažila,“ řekla hráčka Queens Park Rangers Jessica Painterová. Lucy se dostalo podpory i od Anglické fotbalové asociace.

„Plně podporujeme Lucy a kohokoliv, kdo se chce účastnit fotbalu v jejich preferovaném pohlaví,“ stálo v prohlášení asociace. Jako transgender sudí začala Lucy pískat utkání žen, ale věří, že v budoucnu se vrátí k mužskému fotbalu. Prozradila i svůj nemalý cíl.

„Dívám se do budoucnosti a chci jako rozhodčí postupovat. Ráda bych se dostala do Premier League, ale jsem příliš stará. Trvalo by to tak deset let, než se tam dostanu a to mi bude už 56 let,“ povzdechla si Lucy, která se chce příští rok kompletně přeměnit v ženu.

„Už beru hormony a čeká mě operace,“ prozradila fotbalová sudí, která je stále zamilovaná do své manželky. „Před 18 lety jsem Avril řekla, že jsem žena uvězněná v mužském těle. Je mi velkou oporou. Máme i svůj vlastní styl oblékání a velkou sadu líčidel. Dokonce mi ukradla i mé šaty,“ smála se šťastná Lucy.