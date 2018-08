Švenger si za Spartu moc neškrtl, o víkendu ji vychytal: Tetovaný milovník žen se usadil!

Na bránu Příbrami vyslali 34 projektilů. 15 jich přes defenzivní val prošlo až na gólmana. Síť však rozvlnily jen dva sparťanské pokusy. A to si ještě Švenger na Kangovu penaltu z první půle sáhl...

„Byl to zvláštní pocit. Dvanáct let je 12 let, ale stálo to za to!“ culil se muž, jenž prakticky celou svou kariéru patřil Letenským, ale odehrál za ně jen 16 ligových zápasů... Fanouškům Sparty se tak Švenger do povědomí zapsal spíš jako svérázný chlápek, milovník žen či potetovaná korba!

Teď se ale tahle hráz z kérek konečně usadila. A to i po osobní stránce. Doma si Milan už skoro dva roky hýčká sexy Kateřinu, a po letech strávených na hostováních je spokojený i v Příbrami. „Tentokrát se to sešlo krásně a jsme zaslouženě tam, kde jsme!“ usmívá se gólmanská jednička sedmého celku tabulky.