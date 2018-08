Zázračný hendikepovaný český běžec. Neměl nikdy chodit, teď závodí se zdravými

Od narození prožíval těžké chvíle. Lékaři byli dlouho přesvědčeni o tom, že Lukáš Petrusek se nikdy nepostaví na nohy a předpovídali mu život na vozíku. Do svých pěti let totiž nechodil. Další velkou životní ránou byla jeho vrozená vada achondroplazie, kvůli které vyrostl jen do výšky 140 centimetrů.

Hned jak se mu pomalu dařilo dělat první krůčky a chodil, začal hrát fotbal. A nejen to. Dlouho lyžoval, běhá na lyžích, bruslí, zvládá i tenis a jezdí na kole. Velkou vášní se pro Lukáše stalo vytrvalostní běhání, se kterým začal ve třinácti letech. Už má za sebou i půlmaraton.

„Sport pro mě znamená vášeň, adrenalin, je to zkouška, co dokážu či nedokážu. Hendikep si totiž člověk tvoří jen v hlavě,” odhodlaně tvrdí Petrusek, který běhá za jakéhokoliv počasí. „Ať už je mráz, zima, mlha, déšť nebo horko, vždy se snažím vyběhnout,“ říká milovník běhání.

Pravidelně se účastní i závodů v Česku. Naposledy byl hostem série závodů RunTour, jejíž zatím poslední zastávka proběhla v půlce srpna v Liberci. Příběhy podobné tomu Lukášově sem přiváží Toyota, která dlouhodobě pomáhá hendikepovaným lidem a sportovcům tím, že podporuje a vymýšlí pro ně nové způsoby mobility.

„Mám radost, že jsem se mohl postavit na stejnou startovní čáru se všemi různými závodníky, že neexistuje překážka mezi startujícím hobíkem, který běhá třeba jen jednou za týden, a profesionálem, jako je Eva Vrabcová-Nývltova, Petra Kamínková nebo Jiří Homoláč,” těší Lukáše.