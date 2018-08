Zlatan jako Hašek! Utopil miliony ve firmě s oblečením, denně ztrácel 700 tisíc

Do teď se zdálo, že na co sáhl, to se proměnilo ve zlato. Fotbalista Zlatan Ibrahimovic poprvé a hodně tvrdě narazil. Před dvěma lety s velkou slávou uváděl na trh novou značku sportovního oblečení A-Z. Do projektu investoval 22 milionů dolarů (490 milionů korun). Nyní ale společnost oznámila, že kvůli velkým finančním ztrátám končí. Podobně dopadl se svou značkou oblečení i Dominik Hašek. V Dominátorovi utopil kolem 90 milionů korun.