Česká snowboardová olympionička Vojáčková: Zázračná proměna!

„Není to o dietě, o dennodenním cvičení ve fitku či věčném zakazování si. Je to o hlavě...“ začíná usměvavá blondýnka s popisováním svého příběhu na sociální síti. Doplnila ho dvěma snímky sebe samé. Na jednom baculka v bikinách, na druhém vypracovaná postava sportovkyně v posilovně.

Nechlubí se tím, že zhubla do vychrtlé modelky. Pořád je to holka krev a mlíko. Chce ale inspirovat ostatní. „Před třemi lety jsem začala mít problémy s trávením a tam nastal zlomový bod. Začala jsem řešit stravu a HLAVNĚ – začala jsem jíst! U mě nikdy nebyl problém s přejídáním nebo v nezdravé stravě. V mém případě se jednalo hlavně o nepravidelnost,“ vysvětluje.

„Nejím podle žádných pravidel, jím to, na co mám zrovna chuť a o co si mé tělo řekne. Rovnováha, láska sama k sobě bez ohledu na to, co si o mně jiní myslí. Jediný, co úplně vynechávám, je laktóza – a omezuji lepek,“ popisuje Vojáčková svůj recept.

Tahle statečná dívka prý zhubla 8 kilo. „A víte co? Jediné, co vnímám, je to, že to na snowboardu nebude tolik bolet,“ podotýká s úsměvem a dodává: „Nepotřebuji být obdivována, obdivuji sama sebe za to, že jsem se našla. Za to, že si můžu dát cokoliv a nic si nevyčítám. Mějte se rádi, nedržte diety a hýbejte se.“