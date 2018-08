Dcera lyžařky Neumannová vyzradila, s kým se mazlí v posteli, a proč se hádá s mámou

Ambice jí nechybí. Dcera Kateřiny Neumannové má naplánována, čeho chce v tenisu jednou dosáhnout. „Chci být co nejlepší. Každý tenista chce vyhrát Wimbledon, Roland Garros, být světová jednička... Ale začala jsem hrát později, pořádně až v deseti, takže všechno doháním,“ prozradila Lucie v rozhovoru pro magazín MF Dnes.

Kdyby jí nevyšel její sen, myslí i na jiné varianty. „Uvidím, jak to půjde se školou. Kdybych nemohla hrát profesionálně, chtěla bych jít třeba na americkou univerzitu a zkombinovat to s tenisem,“ naplánovala si mladá slečna, která se nebojí na sebe napráskat, že je nepořádnice. „To jsou naše věčná témata hádek. Nemá nepořádek jen v pokojíčku, ale udělá ho i cestou do něj,“ řekla maminka Kateřina.

Když bylo dceři patnáct let, oslavily její narozeniny dokonce v baru. Nadaná Lucie přiznává, že kvůli škole a tenisu nemá moc volného času. „Večer padnu po tréninku do postele. Když se najde nějaký volný čas, jdu s kamarády do kina. A mám strašně ráda psy. Mazlím se s nimi v posteli.“