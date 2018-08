Serena, královna New Yorku! Ale zapomeňte na to, že jde o tenisové US Open

V parném létě nechala malou Alexis Olympii chůvě a vyrazila do New Yorku, kde točila monstrózní reklamu na sluchátka Beats by Dre. Ač teploty dosahovaly astronomických hodnot, navlékli třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionku do modré sametové róby, kterou zametala asfalt. Na hlavu dostala obří korunu, a tak vypadala v betonové džungli jako královna z exotické pohádky.

V následující scéně zase Serena dostala ulítlý kostým napůl růžový, napůl kožený, aby se o ni mohly přetahovat dva stylizované gangy. Těžko říct, jak bude vypadat výsledek, ale pro tutéž značku už točila v minulosti, tak to asi na zákazníky zafungovalo...

I když to může na první pohled vypadat, že kariéra legendární tenistku bere víc než mateřské povinnosti, nenechte se mýlit. Svou dcerku rozhodně nezanedbává! „Je to už 319 dní, co jsem porodila mé úžasné miminko a každičký z těchto dnů jsem strávila s ní. Mám takové štěstí,“ rozplývala se na svém twitterovém účtu.