Rozvody hráčů NHL vyjdou pořádně draho: Těchto cifer se musí Plekanec bát!

Dlouhé štreky za zápasy a noci na hotelech, respektive po barech, bouřlivé oslavy vítězství nebo zapíjení proher… a to se málokdy obejede bez dámské společnosti. Zároveň jsou mužní a zámožní hráči oblíbeným terčem »zlatokopek«. Jiní si zase vezmou svou lásku ze střední, ale když prorazí do světa velkého hokeje, přestává jim to klapat. Zkrátka rozvody hvězdných hokejistů si nezadají ani s hollywoodskými manželstvími!

Martin Brodeur (46)

Martin Brodeur jako vítěz Stanley Cupu z roku 2003 • Foto Reuters

Klub: New Jersey Devils, St. Louis Blues

Úhrnný plat: 82 milionů dolarů (1,8 mld. Kč).

Jeden z nejlepších brankářů historie si prožil také jeden z nejdražších rozvodů hokeje. A nejpikantnějších: spustil se totiž se švagrovou! Manželka Melanie Dubois totiž pozvala svého bratra a jeho ženu Genevieve Nault, ať s nimi bydlí a pomůžou jim s jejich čtyřmi dětmi. Genevieve se ovšem starala spíš o svého hostitele… Melanie to zjistila, manžel nezapíral, a tak požádala o rozvod roku 2003. Brodeur to nicméně ustál, po pár týdnech vyhrál Stanley Cup. Přesto ho rozvod »zabolel«: soudce rozhodl, že musí exmanželce dát přes 9 milionů dolarů (200 mil. Kč) a ročně platit 632 tisíc dolarů (14 mil. Kč) až do roku 2020 – to má maturovat nejmladší z dětí, Annabelle Antoinette (16). Byl to kompromis: zatímco DuBois chtěla peníze ještě o čtyři roky déle na dceřinu vysokou, Brodeur argumentoval, že do roku 2020 rozhodně hrát, a tedy tolik vydělávat, nebude. Skončil koncem roku 2014, teď dělá manažera v St. Louis Blues. Románek se švagrovou si však nevyčítá, po čase si ji vzal a mají další dítě.