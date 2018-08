Zemřel československý fotbalový reprezentant a bývalý trenér Baníku a Příbrami

V sobotu zasáhla českou a slovenskou fotbalovou veřejnost smutná zpráva. Po dlouhé bitvě s těžkou chorobou zemřel statečný fotbalový obránce měsíc před svými sedmdesátými narozeninami.

Varadín se stal legendou Spartaku Trnava. S klubem vyhrál pětkrát ligový titul a nastoupil i do pěti utkáních československé reprezentace. Zahrál si proti Iránu, Polsku, Švédsku, NDR a Anglii.

Vyzkoušel si i zápasy evropských pohárů. Hrál například proti klubům AEK Athény, Marseille, Derby County nebo Anderlechtu Brusel.

Fotbal hrál až do 42 let a následně působil jako mládežnický trenér Slovanu Bratislava. Později si ho trenér Karol Marko vzal jako asistenta do Příbrami a později i do Baníku Ostrava.